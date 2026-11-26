Anh Đặng Văn Tùng - nhân viên Điện lực Thanh Khê, Công ty Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ dập tắt đám cháy - Ảnh: LÊ HẢI

Sự việc xảy ra chiều ngày 23-11 tại ngôi nhà số 10 đường Lý Thái Tông (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm theo khói đen bốc lên từ khu vực phòng trọ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người thuê trọ sử dụng điều hòa liên tục mà không tắt, khiến thiết bị quá tải, dẫn đến chập điện và gây cháy.

Lúc này, anh Tùng đang trên đường di chuyển ngang qua khu vực đã nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bất thường. Bằng kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống của người thợ điện dạn dày kinh nghiệm, anh Tùng báo cho đồng nghiệp tại Điện lực Thanh Khê để đến hiện trường hỗ trợ.

Sau đó, anh lập tức tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân xung quanh nhanh chóng ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khẩn trương dập lửa.

Các nhân viên Điện lực Thanh Khê, Công ty Điện lực Đà Nẵng đang tiếp cận hiện trường hỗ trợ dập tắt đám cháy - Ảnh: LÊ HẢI

Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp cũng đã tiếp cận hiện trường, nhờ đó đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang khu dân cư đông đúc xung quanh. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người và hạn chế tối đa tổn thất về tài sản cho chủ nhà cùng người thuê trọ.

Hành động kịp thời của anh Đặng Văn Tùng không chỉ thể nghiệp vụ vững vàng của người thợ điện khi đối mặt với sự cố khẩn cấp, mà còn lan tỏa hình ảnh về sự tận tâm, trách nhiệm của nhân viên ngành điện.

Qua sự cố trên, Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình và khu nhà trọ cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị điện, tuyệt đối không để các thiết bị có công suất lớn như điều hòa hoạt động liên tục trong thời gian dài nhằm phòng ngừa nguy cơ quá tải, chập cháy đáng tiếc xảy ra.