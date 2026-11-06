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Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Từ kỹ thuật chế tác cầu kỳ đến cách xử lý chất liệu độc đáo, các sáng tạo của nhà thiết kế Việt Trần Hùng tạo dấu ấn trong lựa chọn trang phục của nhiều ngôi sao Hoa ngữ.

Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 1.

Phạm Thừa Thừa diện thiết kế mới nhất của Trần Hùng - Ảnh: NTK cung cấp

Các thiết kế của Trần Hùng tiếp tục được nhiều ngôi sao Hoa ngữ lựa chọn khi xuất hiện tại những sự kiện quan trọng.

Tống Á Hiên, Phạm Thừa Thừa và Trương Khang Lạc lần lượt diện các thiết kế mang dấu ấn thủ công, trong đó có những mẫu mới thuộc bộ sưu tập Xuân hè 2027.

Tại thảm đỏ Thịnh Điển Bazaar 2026, Trương Khang Lạc thu hút sự chú ý với bộ suit được đính kết lông vũ khổng tước. Thiết kế mang cảm hứng Á Đông, chú trọng kỹ thuật xử lý chất liệu và những chi tiết trang trí cầu kỳ.

Đây là một trong những mẫu thiết kế mới nhất thuộc bộ sưu tập Xuân hè 2027 của nhà thiết kế Trần Hùng.

Phạm Thừa Thừa tiếp tục dành sự ưu ái cho thiết kế của Trần Hùng. Đây là lần thứ tư anh lựa chọn trang phục của nhà thiết kế Việt Nam.

Lần xuất hiện này, Phạm Thừa Thừa diện mẫu áo được móc hoàn toàn bằng tay, với điểm nhấn là đóa hoa lan bằng chất liệu satin được xử lý thủ công và đính trên vai. Chi tiết hoa tạo điểm nhấn cho trang phục, đồng thời thể hiện sự tỉ mỉ của nghệ nhân.

Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 2.
Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 3.
Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 4.

Tống Á Hiên mê áo móc thủ công của Trần Hùng - Ảnh: NTK cung cấp

Tống Á Hiên lần thứ hai chọn thiết kế của Trần Hùng. Anh diện mẫu áo kết hợp các chi tiết hoa lá được móc thủ công hoàn toàn. Trần Hùng nói với Tuổi Trẻ rằng thiết kế này cần hơn 5 tuần thực hiện mới hoàn thiện.

Mỗi bộ trang phục có cách xử lý chất liệu và điểm nhấn riêng, từ lông vũ khổng tước, hoa lan satin đến kỹ thuật móc tay, thể hiện sự đầu tư vào kỹ thuật và tính độc đáo của từng thiết kế.

Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 5.
Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 6.

Phạm Thừa Thừa trẻ trung trong thiết kế của Trần Hùng - Ảnh: NTK cung cấp

Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 7.
Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 8.
Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 9.
Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 10.

Trương Khang Lạc diện thiết kế mang cảm hứng Á Đông - Ảnh: NTK cung cấp 

Đến nay, Trần Hùng đã ra mắt hơn 18 bộ sưu tập, trong đó 14 bộ sưu tập được giới thiệu trên trang chủ London Fashion Week.

Bộ sưu tập Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân được trình diễn tại London Fashion Week Spring/Summer 2026, diễn ra ở nhà thờ Christ Church Spitalfields (London, Anh).

Nhà thiết kế Trần Hùng sinh năm 1988, quê Yên Bái (nay thuộc tỉnh Lào Cai), là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên chính thức của London Fashion Week. Anh được giới mộ điệu biết đến với phong cách đề cao nghệ thuật thủ công và ưu tiên sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường.

Các nghệ sĩ quốc tế từng lựa chọn thiết kế của Trần Hùng như: Olly Murs, Tom Daley, Lý Hiện, Trương Kiệt, Ngô Kiến Hào, Thành Nghị, Vương Tinh Việt, Trương Lăng Hách, Tống Uy Long, Đàn Kiện Thứ, Phạm Thừa Thừa, Tưởng Đôn Hào, Lý Hạo, Hà Hạo Nam...

Thiết kế móc tay của Trần Hùng được sao Hoa ngữ yêu thích - Ảnh 11.Trương Lăng Hách, Lưu Hiến Hoa liên tiếp chọn thiết kế của Trần Hùng

Lưu Hiến Hoa (Henry Lau) xuất hiện trong thiết kế may đo của Trần Hùng tại Enjoy The Show World Tour 2026. Đây là ngôi sao Hoa ngữ tiếp theo, sau Trương Lăng Hách, lựa chọn thời trang của nhà thiết kế Việt.

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    Chủ đề: Trần Hùng Tống Á Hiên Sao Hoa ngữ nhà thiết kế Phạm Thừa Thừa

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