Thị trấn ma bỏ hoang hơn một thế kỷ, mở cửa cho khách tham quan

Trước khi bị bỏ hoang, Kayaköy là nơi sinh sống của ít nhất 10.000 người, trong đó nhiều người làm nghề thủ công - Ảnh: CNN

Hơn một thế kỷ sau, thị trấn này gần như không còn cư dân, chỉ còn những ngôi nhà đổ nát, nhà thờ, trường học và các con đường nhỏ trải dài trên sườn thung lũng.

Thị trấn bỏ hoang bị thiên nhiên tàn phá

Theo CNN, Kayaköy, còn được biết đến với tên Levissi, là một "thị trấn ma" thực sự. Những công trình cũ đang dần bị cây xanh bao phủ, trong khi dấu tích của một cộng đồng từng sinh sống tại đây vẫn hiện diện trên các sườn đồi. Trước khi bị bỏ hoang, Kayaköy là nơi sinh sống của ít nhất 10.000 người, trong đó nhiều người làm nghề thủ công.

Bà Aysun Ekiz có gia đình điều hành một nhà hàng nhỏ gần lối vào chính của Kayaköy, phục vụ đồ ăn, thức uống cho du khách. Bà Ekiz cũng bán đồ trang sức thủ công cho khách tham quan.

Bà cho biết gia đình ông bà của bà vốn làm nghề chăn cừu nên dễ thích nghi với cuộc sống ở rìa thị trấn.

Tuy nhiên, nhiều người không thích nơi này, một phần vì những bức tường nhà được sơn màu xanh, được cho là nhằm xua đuổi bọ cạp hoặc rắn.

Ngày nay, những mảng màu xanh vẫn còn có thể nhìn thấy trên một số bức tường của khoảng 2.500 ngôi nhà tại Kayaköy. Phần lớn công trình đã mất mái, tường đổ xuống và bị cây cối bao phủ.

Jane Akatay, đồng tác giả cuốn A Guide to Kayaköy, cho biết thiên nhiên cũng góp phần làm các công trình xuống cấp. "Đã có động đất, bão, khí hậu, thời tiết, những trận mưa lớn…, tất cả đều tác động đến nơi này", Akatay nói.

Kayaköy, còn được biết đến với tên Levissi, là một "thị trấn ma" thực sự, với những công trình cũ đang dần bị cây xanh bao phủ - Ảnh: CNN

Đã có động đất, bão, khí hậu, thời tiết, những trận mưa lớn… tất cả đều tác động đến thị trấn - Ảnh: CNN

Di tích giữa những sườn đồi ở thị trấn ma

Ngày nay, du khách trả phí 3 euro (gần 90.000 đồng) tại một quầy nhỏ trên đường chính trước khi vào Kayaköy. Họ có thể đi bộ qua những con đường và ngõ nhỏ dốc, gồ ghề, với các bảng chỉ dẫn đến trường học, nhà thờ và đài phun nước.

Một số ngôi nhà vẫn còn bể chứa nước, từng rất cần thiết vì thị trấn không có hệ thống cấp nước. Ekiz cho biết nước uống trước đây được chở bằng lừa.

Bà cũng kể cư dân từng sử dụng quần áo cũ được cắt nhỏ thay giấy vệ sinh, sau đó đốt làm nhiên liệu hoặc rải trong vườn làm phân bón.

Dù cuộc sống có vẻ giản dị, Ekiz cho rằng Kayaköy từng tương đối thịnh vượng và là trung tâm thương mại chính của khu vực.

Ở phía bên kia thung lũng là một nhà thờ nhỏ trên đỉnh đồi, có mái vòm và những ô cửa sổ nhỏ không lắp kính. Từ đây, du khách có thể nhìn xuống sườn đồi phủ đầy cây và biển Aegea.