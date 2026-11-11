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'Thế giới cần xe máy điện hơn ô tô'

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Trong khi các hãng tập trung phát triển SUV và bán tải, một cây bút chuyên về xe điện cho rằng xe máy điện mới là phân khúc đáng được quan tâm hơn.

'Thế giới cần xe máy điện hơn ô tô' - Ảnh 1.

Chuyên gia về xe điện Micah Toll đã có bình luận đáng chú ý về thị trường xe điện - Ảnh: Electrek

Trong bài đăng trên Electrek ngày 8-11, nhà báo Micah Toll đặt vấn đề về hướng phát triển của ngành xe điện.

Theo ông, những năm gần đây, các hãng xe và startup liên tục giới thiệu kế hoạch phát triển SUV, bán tải điện. 

Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ theo dõi lĩnh vực xe điện và nhiều lần tìm hiểu thói quen di chuyển tại các quốc gia khác nhau, Micah Toll cho rằng ngành công nghiệp có thể đang bỏ qua một phân khúc quan trọng: xe máy điện tương đương xe xăng 125cc.

Theo tác giả, tại nhiều quốc gia châu Á, xe máy phân khối nhỏ không đơn thuần là phương tiện phục vụ sở thích cá nhân mà là một phần quan trọng của giao thông hằng ngày.

Xe máy điện có thể thay thế xe xăng 125cc?

Theo Micah Toll, xe máy xăng 125cc là một trong những nhóm sản phẩm phù hợp để điện khí hóa bằng công nghệ pin hiện nay.

Những mẫu xe này thường có công suất khoảng 10 - 15 mã lực, tương đương 8 - 11kW, và có thể di chuyển ở tốc độ 70 - 100km/h.

Đối với nhu cầu đi lại hằng ngày, phần lớn người sử dụng chỉ di chuyển quãng đường vài chục kilômét, thay vì hàng trăm kilômét.

'Thế giới cần xe máy điện hơn ô tô' - Ảnh 2.
'Thế giới cần xe máy điện hơn ô tô' - Ảnh 3.

Micah Toll đã có dịp trải nghiệm xe máy "hạng nhẹ" khi đi du lịch Philippines - điều ông ít được thấy khi ở Mỹ. Bình luận của ông còn đáng chú ý khi nhiều người giữ định kiến cho rằng "đi xe máy là không văn minh" - Ảnh: Electrek

Vì vậy, tác giả cho rằng một chiếc xe máy điện với pin dung lượng 4 - 6kWh hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tương tự.

So với xe xăng, xe máy điện còn có những ưu điểm như vận hành êm hơn, tăng tốc mượt mà và ít hạng mục bảo dưỡng hơn.

Theo bài viết, việc điện khí hóa xe máy 125cc cũng đơn giản hơn nhiều so với phát triển một chiếc bán tải điện cỡ lớn có khả năng kéo rơ moóc tải trọng nặng.

Vấn đề nằm ở chỗ phân khúc xe máy điện thực dụng lại chưa được chú trọng đúng mức ở nhiều nước, đặc biệt là Bắc Mỹ.

Xe máy điện tiết kiệm hơn

Một ưu điểm khác được Micah Toll nhấn mạnh là hiệu quả sử dụng năng lượng.

'Thế giới cần xe máy điện hơn ô tô' - Ảnh 4.

Yamaha giới thiệu XENTER E tương đương xe máy 125cc. Mẫu xe này được sản xuất ở Việt Nam - Ảnh: Yamaha

Theo tác giả, xe máy xăng 125cc thông thường có thể đạt mức tiêu thụ khoảng 2,35 lít/100km hoặc thấp hơn. Trong khi đó, xe máy điện tương đương chỉ cần khoảng 4 - 6kWh để đi được 100km.

Micah Toll từng tính toán rằng một chiếc xe máy điện hạng nhẹ có thể đi 10.000km với chi phí điện khoảng 160 USD, tương đương hơn 4 triệu đồng (theo giá điện ở Mỹ). Nếu ở Việt Nam, chi phí có thể còn thấp hơn nữa nhờ chính sách miễn phí sạc/đổi pin (có điều kiện) của một số hãng như VinFast.

Ngoài chi phí vận hành, xe máy điện còn có lợi thế về khả năng sạc. Với bộ pin dung lượng 4 - 5kWh, người dùng có thể sạc qua đêm bằng ổ điện gia đình thông thường, không cần đầu tư bộ sạc nhanh công suất lớn.

Một số hãng còn phát triển hệ thống đổi pin, như Gogoro, Honda, VinFast..., giúp người dùng thay pin gần cạn bằng pin đầy mà không phải chờ sạc.

'Thế giới cần xe máy điện hơn ô tô' - Ảnh 5.

Micah Toll cho rằng không phải mọi chuyến đi đều cần đến một chiếc ô tô nặng hàng tấn. Nhiều nhu cầu di chuyển hằng ngày chỉ có một người, đôi khi kèm hành lý hoặc hàng hóa nhỏ - Ảnh: Electrek

Tất nhiên, Micah Toll cũng thừa nhận xe máy điện không thể thay thế hoàn toàn ô tô.  

Song chỉ cần một gia đình thay thế được một phần đáng kể các chuyến đi bằng ô tô bằng xe máy điện hạng nhẹ, mức tiêu thụ năng lượng, chi phí đi lại và nhu cầu đỗ xe có thể giảm.

"Nếu thực sự muốn đẩy nhanh quá trình điện khí hóa giao thông, có lẽ tương lai không nằm ở một mẫu bán tải điện khác, mà ở việc trang bị động cơ điện cho loại xe máy phổ biến nhất thế giới", Micah Toll kết luận.

'Thế giới cần xe máy điện hơn ô tô' - Ảnh 6.Ở nơi trạm sạc gần như không tồn tại, xe máy điện vẫn sống rất tốt

Xe máy điện đang được lực lượng kiểm lâm tại Maasai Mara (Kenya) sử dụng để tuần tra, bảo vệ động vật hoang dã và chống săn trộm.

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THANH LINH
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    Chủ đề: ô tô điện xe điện xe máy điện Xe máy

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