Một góc Khu kinh tế Nghi Sơn với cảng nước sâu - nơi có điều kiện thuận lợi để nghiên cứu đầu mối tiếp nhận, dự trữ, phân phối LNG - Ảnh: CTV

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đảo Hòn Mê cách bờ khoảng 11km. Vị trí ngoài khơi, cách xa khu dân cư, thuận lợi bố trí bến cảng nhập, khu bồn chứa LNG.

Tại Khu kinh tế Nghi Sơn hiện có cảng nước sâu, Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà máy nhiệt điện và cơ sở công nghiệp quy mô lớn.

Hạ tầng cảng, dịch vụ kỹ thuật, nhân lực và nhu cầu nhiên liệu tại chỗ là điều kiện để trở thành đầu mối tiếp nhận, dự trữ, phân phối LNG.

Tỉnh Thanh Hóa đã bố trí khoảng 80ha mặt nước biển ở Tây Nam đảo Hòn Mê cho chức năng xây dựng kho, cảng LNG.

Quy hoạch định hướng kho LNG trung tâm tại Khu kinh tế Nghi Sơn có công suất 7 triệu tấn/năm.

Tại Thanh Hóa, Nhà máy điện LNG Nghi Sơn có công suất quy hoạch 1.500 MW, dự kiến vận hành trong giai đoạn đến năm 2030. Tỉnh đang nghiên cứu phương án nâng quy mô tổng thể của dự án này lên 4.500 MW.

Nhà máy điện LNG Công Thanh, công suất 1.500 MW được quy hoạch vận hành giai đoạn 2031-2035. Cùng giai đoạn này, Nhà máy nhiệt điện LNG Thanh Hóa công suất 1.500 MW được đưa vào danh mục dự phòng phát triển.

Như vậy, nhu cầu tiêu thụ LNG của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận trong 5 đến 10 năm tới là rất lớn, nhằm đưa Nghi Sơn trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng lớn của quốc gia.

Khu vực đảo Hòn Mê - nơi được quy hoạch xây dựng kho cảng LNG - Ảnh: CTV

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, kho cảng LNG trung tâm tại Nghi Sơn có thể tiếp nhận, tồn trữ và tái hóa khí để cấp qua đường ống cho nhiều nhà máy điện và cơ sở công nghiệp.

Liên danh Gulf Energy, Greenwell Energy Việt Nam vừa có nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng kho LNG trung tâm ở khu vực đảo Hòn Mê, với công suất khoảng 3 triệu tấn LNG/năm giai đoạn đầu; có thể mở rộng lên khoảng 6 triệu tấn/năm khi nhu cầu của thị trường tăng.

Vốn đầu tư giai đoạn đầu gồm kho cảng, hệ thống đường ống ước khoảng 1,5 tỉ USD.

Theo lộ trình đề xuất, liên danh Gulf Energy, Greenwell Energy Việt Nam và các đối tác đặt mục tiêu được chấp thuận chủ trương đầu tư vào quý II-2027, ra quyết định đầu tư vào quý IV-2027 và vận hành thương mại dự án vào quý IV-2030.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Gulf Energy (Thái Lan) và lãnh đạo Greenwell Energy Việt Nam cùng các đối tác về phương án xây dựng chuỗi cung ứng LNG, nghiên cứu phát triển kho LNG trung tâm (LNG Hub) tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Về mô hình trung tâm LNG, đề xuất tuyến đường ống dẫn khí ngầm dưới biển từ đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) đến Quỳnh Lập (Nghệ An). Dự kiến, dự án này sẽ xây dựng khoảng 155km đường ống ngầm dưới biển để cấp khí cho các nhà máy điện LNG Thái Bình, Nam Định và tuyến nhánh Hòn Mê - Quỳnh Lập. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1,5 tỉ USD. Để có cơ sở xem xét tiếp theo, tỉnh Thanh Hóa đề nghị các liên danh bổ sung hồ sơ, làm rõ năng lực, vai trò của từng thành viên, thống nhất thông số kinh tế - kỹ thuật và phương án khảo sát. Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện, Thanh Hóa sẽ phối hợp với nhà đầu tư kiến nghị trung ương xem xét vị trí, quy mô, phân kỳ kho và hành lang tuyến ống liên vùng trong các quy hoạch liên quan. UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các bên liên quan đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư để triển khai dự án xây dựng kho LNG trung tâm tại Khu kinh tế Nghi Sơn.