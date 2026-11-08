Thanh âm Việt Nam là tiếng rao, hát ru, trống trường và nhiều thứ khác

Theo ban tổ chức, mục tiêu không phải tìm ra một âm thanh duy nhất đại diện cho đất nước, mà là khám phá và kết nối nhiều thanh âm cùng làm nên Việt Nam - Ảnh: BTC

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngay trên website chính thức của chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống 2026, nhiều bạn chia sẻ cảm nhận thanh âm Việt Nam trong lòng mình.

Đây là là một trong ba hoạt động của chương trình được tổ chức trên nền tảng số.

Thanh âm Việt Nam là hát ru, tiếng rao, gà gáy té le...

Bạn Đặng Minh Châu, sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cho biết thanh âm Việt Nam trong bạn chính là ca khúc Nắng ấm quê hương - nói đến một vùng đất xinh đẹp: quê lúa Thái Bình. Đây cũng là nơi Châu sinh ra và lớn lên nên mỗi khi nghe "Thái Bình ơi Thái Bình", bạn rất nhớ quê hương của mình.

Với Phan Nhật Thương - Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, lại là hát ru. Sinh viên này chia sẻ: "Khi nhỏ, mình hát ru cho em mình ngủ. Lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ mong em được ngủ ngon. Nhưng khi lớn lên, mình nhận ra đó không chỉ là lời ca, còn là cách một đứa trẻ học được sự yêu thương".

Theo Thương, thời gian có thể đưa ta đi xa nhưng những lời ca của tuổi thơ vẫn luôn ở đó và nhắc nhở hãy nhớ về quê hương, gia đình và những điều bình dị đã tạo nên con người chúng ta.

Từ trái qua: Bạn Nguyễn Hương Giang và Phan Nhật Thương chia sẻ cảm nhận Thanh âm Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Bạn Nguyễn Hương Giang - sinh viên Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam - cho rằng thanh âm Việt Nam là những thanh âm bình dị nhưng đầy tình nghĩa.

Nhắc đến tiếng trống trường, Giang xem đây là thanh âm Việt Nam đáng nhớ nhất trong lòng mình: "Khi nghe tiếng trống trường vang lên, em nghĩ tới mái trường thân yêu, thầy cô và bè bạn đã cùng em trải qua biết bao kỉ niệm đẹp, lưu giữ một phần thanh xuân tươi đẹp của mỗi người. Qua đó càng trân trọng những điều thân thuộc quanh mình và tự hào về những nét đẹp của quê hương Việt Nam".

Trên website chương trình, nhiều bạn trẻ tích cực chia sẻ về một "thanh âm Việt Nam" trong lòng mình.

Tiếng rao của cô bán bánh mì, tiếng gà gáy, tiếng loa phát thanh, tiếng sóng vỗ bờ, tiếng sáo diều, tiếng chim hót…, thậm chí tiếng món ăn xèo xèo trên lửa… đều được nhiều người nhắc đến như một ký ức khó quên.

Bộ Văn hóa mời mọi người tự kể Thanh âm Việt Nam

Theo quy định của ban tổ chức, để tham gia Cảm nhận thanh âm Việt Nam, người tham gia gửi video ngắn (tối đa 120 giây) thể hiện cảm nhận, câu chuyện, ký ức hoặc góc nhìn về một giai điệu, một bài hát, một làn điệu hoặc đời sống âm nhạc Việt Nam. Thời hạn tới hết ngày 30-11.

Hai hoạt động còn lại của chương trình Thanh âm Việt Nam là: Đố vui Thanh âm Việt Nam - cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến cung cấp kiến thức về giai điệu, ca khúc, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca, di sản âm nhạc và đời sống âm nhạc Việt Nam và Sáng tạo Thanh âm Việt Nam - tiếp nhận các sản phẩm sử dụng âm nhạc, giai điệu, tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ, làn điệu dân ca, âm thanh đời sống và không gian văn hóa Việt Nam làm chất liệu sáng tạo.

Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu có cơ hội được giới thiệu trên nền tảng chính thức và từng bước bổ sung vào Ngân hàng Thanh âm Việt Nam, gắn với thông tin định danh tác giả, quyền tác giả, quyền liên quan và điều kiện khai thác.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống 2026 - Ảnh: BTC

Đây là một sân chơi âm nhạc dành cho mọi người dân, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp. Từ lời ru, tiếng rao phố đến âm thanh lao động thường ngày, mỗi thanh âm được ghi lại và chia sẻ sẽ góp phần hình thành Ngân hàng giai điệu Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam, tạo thêm nguồn lực cho công nghiệp văn hóa.

Trước đó chia sẻ tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng kêu gọi "mỗi người bắt đầu từ những việc giản dị như ghi lại một âm thanh quê nhà, chia sẻ một câu hát yêu thích, hay thử sáng tác một giai điệu của riêng mình; qua đó, người Việt tự kể câu chuyện của mình bằng âm thanh và tự tin hòa nhập cùng thế giới".

Chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống năm 2026 diễn ra đến hết ngày 30-11. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12-2026. Để tham gia cuộc thi, bạn đọc truy cập website chính thức thanham.vn.