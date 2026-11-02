Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Techcombank chuẩn bị nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi Core Banking

tác giả
MINH THÀNH
MINH THÀNH
MINH THÀNH

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sẽ triển khai nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) từ 19h ngày 7-11-2026 đến 8h ngày 8-11-2026 (Chủ Nhật).

Techcombank chuẩn bị nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi Core Banking - Ảnh 1.

Techcombank chuẩn bị nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi Core Banking - Ảnh: Techcombank

Nâng cấp Core Banking nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng

Việc nâng cấp hệ thống của Techcombank nằm trong kế hoạch để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hiệu năng vận hành và mang đến giao dịch thuận tiện hơn cho khách hàng.

Trong thời gian nâng cấp, một số dịch vụ của ngân hàng có thể bị gián đoạn tạm thời. Các dịch vụ hoạt động bình thường: dịch vụ POS và giao dịch sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) không yêu cầu nhập mới thông tin thẻ.

Techcombank sẽ tập trung nguồn lực rút ngắn tối đa thời gian triển khai, tuy nhiên tùy thuộc tình hình thực tế, thời gian hoàn tất có thể sớm hơn hoặc kéo dài hơn dự kiến và sẽ được Techcombank cập nhật thường xuyên tới khách hàng qua các kênh thông tin chính thức.

Techcombank khuyến nghị khách hàng sắp xếp giao dịch trước thời gian nâng cấp

Để đảm bảo các giao dịch không bị ảnh hưởng, Techcombank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thực hiện các giao dịch quan trọng trước thời gian nâng cấp từ 19h ngày 7-11-2026 đến 8h ngày 8-11-2026.

Đặc biệt lưu ý, nhằm tránh bị kẻ gian lợi dụng, chiếm đoạt/lừa đảo, Techcombank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, OTP hay mật khẩu ngân hàng hay nhấn vào các đường link giả mạo/chứa mã độc.

Với các hỗ trợ khẩn cấp, Khách hàng có thể liên hệ tổng đài 24/7 của Techcombank: Khách hàng cá nhân: 1800 588 822 và Khách hàng doanh nghiệp 1800 6556.

Techcombank luôn tiên phong ứng dụng công nghệ và số hóa nhằm nâng cao giá trị và trải nghiệm cho khách hàng.

Việc đầu tư nâng cấp hệ thống là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực công nghệ của Techcombank, hướng tới cung cấp những trải nghiệm ngân hàng số ngày càng nhanh chóng, ổn định, an toàn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Kết thúc quý 3, Techcombank có hơn 19,1 triệu khách hàng Techcombank ghi nhận Lợi nhuận trước thuế kỷ lục 10,4 nghìn tỉ đồng trong quý 3-2026, đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm lên mức 28,9 nghìn tỉ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

Kết quả này được thúc đẩy trên nền tảng đa dạng các nguồn thu trong quý 3-2026, với thu nhập lãi thuần tăng 17,9% so với cùng kỳ lên 11,7 nghìn tỉ đồng và thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 44,6% lên 4,2 nghìn tỉ đồng, phản ánh hiệu quả thực thi chiến lược và công tác quản trị rủi ro chặt chẽ.

Những kết quả này phản ánh động lực tăng trưởng lợi nhuận của Techcombank và hệ sinh thái ngày càng vững mạnh và đa dạng.

Techcombank chuẩn bị nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi Core Banking - Ảnh 2.Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Techcombank lên ‘BB’

Đánh giá tích cực từ Fitch Ratings mang đến cho Techcombank những lợi ích kinh doanh rõ nét, trước hết là khả năng tối ưu hóa chi phí huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Techcombank ngân hàng lõi trải nghiệm khách hàng nâng cấp hệ thống Core banking

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất