Techcom Insurance và Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam chính thức ký kết hợp tác chiến lược, đồng hành bảo vệ sức khỏe và tri ân cộng đồng hiến máu Việt Nam - Ảnh: Techcom Insurance

Lễ ký kết giữa Techcom Insurance và Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam diễn ra ngày 20-11 vừa qua, tại Hội trường Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Từ hợp tác chiến lược đến hành động vì cộng đồng

Mỗi năm, Việt Nam tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% đến từ người hiến máu tình nguyện.

Nguồn máu quý giá này được điều chế thành hơn 3,18 triệu chế phẩm máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại gần 800 cơ sở y tế trên cả nước.

Đây là những con số rất đáng tự hào, là câu chuyện về hàng triệu nghĩa cử nhân ái; là những con người bình dị đã dành thời gian, công sức và tấm lòng để sẻ chia sự sống cho người khác.

Từ góc độ của một công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (Techcom Insurance) nhìn thấy trách nhiệm của mình trong việc tri ân, bảo vệ và chăm sóc cho cộng đồng người hiến máu, mong muốn mang tới những hành động cụ thể, giá trị thiết thực tới trực tiếp cộng đồng.

Trên tinh thần đó, chiến dịch "Gia cố nền tảng - Làm giàu kho máu quốc gia" chính thức được khởi động, với định hướng vượt ra ngoài hoạt động vận động hiến máu thông thường. Chiến dịch vừa góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, vừa thể hiện sự tri ân bằng những giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết thực dành cho người hiến máu.

Gia cố nền tảng sức khỏe Techcom Insurance -Tri ân bằng hành động thiết thực

Đại diện Techcom Insurance phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: Techcom Insurance

Trong khuôn khổ chiến dịch, Techcom Insurance dự kiến trao tặng 1.000 hợp đồng bảo hiểm sức khỏe Song An cho những tình nguyện viên hiến máu đáp ứng đủ điều kiện tham gia.

Song An là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe bổ sung BHYT đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Tài chính phê duyệt, hỗ trợ chi trả các chi phí y tế hợp lệ nằm ngoài phạm vi chi trả của BHYT theo quy tắc và điều kiện bảo hiểm.

Đây là một món quà ý nghĩa nhằm tri ân, mang đến thêm điểm tựa tài chính và sự an tâm trước những rủi ro về sức khỏe dành cho cộng đồng người hiến máu.

Song song với đó, hoạt động tầm soát sức khỏe ứng dụng công nghệ AI được triển khai, giúp người tham gia có thêm thông tin tham khảo về tình trạng thể chất, từ đó nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Các phần quà và huy hiệu tri ân cũng được trao gửi đến tình nguyện viên như lời cảm ơn dành cho những nghĩa cử nhân ái. Qua đó, sự sẻ chia không chỉ hiện diện trong khoảnh khắc hiến máu mà còn được tiếp nối bằng những hành động quan tâm và bảo vệ sức khỏe thiết thực.

Lan tỏa hành trình nhân ái – Bảo vệ những người sẻ chia sự sống

Thông qua thỏa thuận hợp tác và chiến dịch lần này, Techcom Insurance kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện, đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người hiến máu tại Việt Nam.

Đây cũng là bước khởi đầu cho hành trình kết nối nguồn lực, mở rộng các hoạt động xã hội và thúc đẩy sự đồng hành lâu dài giữa doanh nghiệp với cộng đồng.

Đại diện Techcom Insurance chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Hội trong việc kết nối nguồn lực và triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa.

Không chỉ góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện, chúng tôi còn mong muốn những người đang sẻ chia sự sống cho cộng đồng cần được quan tâm, tri ân và bảo vệ xứng đáng.

Làm giàu kho máu quốc gia là hành trình trao đi sự sống, còn gia cố nền tảng sức khỏe cho người hiến máu chính là cách để hành trình ấy được tiếp nối bền vững".