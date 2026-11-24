Taxi Mai Linh từng là một thương hiệu lớn - Ảnh: NGỌC ÁNH

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Mai Linh Hội An tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Theo thông báo được LPBank đăng tải trên website, tài sản dự kiến thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích 707m².

Trước đó LPBank cho biết đã yêu cầu Tập đoàn Mai Linh và Công ty TNHH Mai Linh Hội An bàn giao tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi nợ, nhưng hai pháp nhân này không bàn giao theo thông báo từ ngân hàng.

Mai Linh vốn là một trong những thương hiệu taxi lâu năm tại Việt Nam, được nhận diện rộng rãi với màu xanh đặc trưng trên các phương tiện.

Những năm qua, taxi truyền thống, trong đó có Mai Linh, chịu áp lực cạnh tranh lớn trước sự phát triển của các hãng gọi xe công nghệ.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cập nhật tại Phòng Đăng ký kinh doanh TP.HCM, tổng số lao động kê khai của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh giảm từ 5.500 xuống còn 120 người, tương ứng mức giảm 5.380 người, tức khoảng 97,8%.

Đáng chú ý, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cập nhật hồi tháng 5-2026, Mai Linh vẫn kê khai tổng số lao động là 5.500 người. Con số này cũng được ghi nhận trong hồ sơ từ tháng 6-2023.

Đây là số lao động được kê khai trong hồ sơ đăng ký của pháp nhân doanh nghiệp, không phản ánh đầy đủ quy mô nhân sự của toàn bộ hệ thống hãng xe.

Đồng thời số lao động đăng ký giảm hơn 5.000 người không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã cắt giảm số nhân sự tương ứng.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi lớn nói trên.

Hai lần thay đổi người đại diện theo pháp luật trong sáu tháng Cùng với việc điều chỉnh số lao động đăng ký, Mai Linh cũng có biến động về nhân sự đại diện theo pháp luật. Theo hồ sơ cập nhật ngày 17-11, bà Trần Thị Diễm Trang (sinh năm 1971), giữ chức danh Giám đốc, trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay ông Đồng Ngọc Danh (sinh năm 1979). Trước đó ông Danh được đăng ký làm người đại diện theo pháp luật của Mai Linh từ tháng 5-2026, thay ông Hồ Huy, Chủ tịch hội đồng quản trị. Như vậy chỉ trong khoảng sáu tháng, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã hai lần thay đổi người đại diện theo pháp luật. Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh được thành lập ngày 12-7-2018, có trụ sở chính tại số 64 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM.