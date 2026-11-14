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Tàu di sản từ Thủ đô về xứ trà chạy thứ 7, chủ nhật hằng tuần, tour trọn gói chỉ 790.000 đồng

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Từ ngày 14-11, chuyến tàu di sản về xứ trà từ ga Hà Nội đến ga Lưu Xá (Thái Nguyên) chính thức đi vào hoạt động định kỳ vào hai ngày cuối tuần.

Tàu di sản về xứ trà chạy định kỳ thứ 7, chủ nhật hằng tuần, tour trọn gói chỉ 790.000 đồng - Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm toa cộng đồng trên tàu di sản về xứ trà - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sau thời gian chạy thử nghiệm trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026, ngày 14-11, chuyến tàu di sản về xứ trà bắt đầu vận hành định kỳ.

Đoàn tàu gồm 6 toa, trong đó có 5 toa ghế ngồi mềm và 1 toa xe cộng đồng. Tại toa cộng đồng, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa như: hát then, đàn tính, thưởng trà, nếm thử đặc sản Thái Nguyên.

Theo lịch, tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h25, đến ga Lưu Xã lúc 8h25. Trên hành trình, tàu đón trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá. Giá vé khứ hồi Hà Nội - Lưu Xá là 180.000 đồng/vé.

Tại ga Lưu Xá du khách có thể tự tham quan, khám phá xứ trà theo nhu cầu hoặc đăng ký chương trình tham quan trọn gói.

Tàu di sản về xứ trà chạy định kỳ thứ 7, chủ nhật hằng tuần, tour trọn gói chỉ 790.000 đồng - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm quy trình làm trà xanh - Ảnh: M.PHÚC

Ở chiều ngược lại, tàu xuất phát ga Lưu Xá lúc 8h50, đến ga Hà Nội lúc 10h50, phục vụ hành khách từ Thái Nguyên đến thủ đô tham quan, vui chơi.

Để khuyến khích hành khách trải nghiệm sản phẩm mới, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách ưu đãi. Mua 2 tặng 1 với nhóm 3 hành khách (mã giảm giá M2T1), nhóm 6 hành khách sử dụng mã M4T2 (mua 4 tặng 2).

Khách đi tàu tập thể từ 7 người được giảm 15-30% tùy số lượng và thời gian mua vé; hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Trọng Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên - cho biết 6 chuyến tàu thử nghiệm trong thời gian diễn ra Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên đều đạt công suất khoảng 85%. Người dân, du khách phản hồi tích cực về trải nghiệm trên tàu.

Theo ông Hiệp, việc đưa chuyến tàu di sản vào hoạt động định kỳ hàng tuần không chỉ giúp thúc đẩy trao đổi khách giữa hai địa phương, khai thác các điểm du lịch hiện có, mà còn tạo thêm hành trình mới đưa du khách về với xứ trà.

Tàu di sản về xứ trà chạy định kỳ thứ 7, chủ nhật hằng tuần, tour trọn gói chỉ 790.000 đồng - Ảnh 3.

Các nhà ngoại giao trải nghiệm hành trình di sản tại Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc Tràng An Travel - cho biết đối với tour trọn gói trên hành trình về với xứ trà đơn vị có ba lựa chọn cho du khách.

Hành trình 1 gồm vé tàu hai chiều, dâng hương Di tích Đại đội TNXP 915, khám phá văn hóa dân tộc Tày tại Làng du lịch tốt nhất thế giới Thái Hải, trải nghiệm văn hóa trà Tân Cương với chi phí 790.000 đồng/khách.

Hành trình 2: Vé tàu hai chiều, dâng hương Di tích Đại đội TNXP 915, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồi chè La Bằng, trải nghiệm và thưởng trà đặc sản với chi phí 790.000 đồng/khách.

Hành trình 3 kéo dài 2 ngày 1 đêm, du khách được tham quan đồi chè Cầu Đá, suối Cửa Tử, hồ Núi Cốc, Di tích Đại đội TNXP 915, khu du lịch Dũng Tân, chi phí cho toàn bộ hành trình là 1,85 triệu đồng/khách.

Tàu di sản về xứ trà chạy định kỳ thứ 7, chủ nhật hằng tuần, tour trọn gói chỉ 790.000 đồng - Ảnh 5.Đại sứ các nước tại Việt Nam rủ nhau đi tàu di sản, hái chè Thái Nguyên

Đi tàu di sản về vùng chè Tân Cương, hái chè, sao chè… đó là những trải nghiệm đặc biệt dành cho đại sứ các nước tại Việt Nam trong hành trình về với xứ chè Thái Nguyên.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: du lịch đường sắt trà Thái Nguyên chuyến tàu di sản

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