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Tạo hình 'thượng vàng hạ cám', bạn trẻ đổ bộ phố đi bộ chơi Halloween

tác giả
QUỲNH TRÂM
QUỲNH TRÂM
QUỲNH TRÂM

Tối 30-10, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) nhộn nhịp khi cả trăm bạn trẻ hóa trang đủ kiểu hình thù ma quái, độc đáo đổ về vui chơi Halloween.

Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 1.

Các bạn trẻ hóa trang đủ mọi hình thù ma quái, độc đáo đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vui chơi Halloween tối 30-10 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Tự tay chuẩn bị trang phục DIY độc đáo

Nhiều bạn trẻ ưu tiên tiêu chí sáng tạo, tự làm (DIY) trang phục để vừa mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa tối ưu chi phí.

Bạn Thanh Thuận (22 tuổi) khá hào hứng hòa vào không khí rộn ràng của đêm hội. Bạn cho biết đã dành một tuần chuẩn bị và khoe: "Trang phục mình đều tự làm nên chi phí cũng tầm 1 triệu đồng đổ lại thôi".

Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 2.

Lấy cảm hứng từ nhân vật trong một bộ phim thần thoại, Thanh Thuận tự thiết kế bộ trang phục thêm phần ma quái để chơi dịp Halloween tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 30-10 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Các bạn trẻ nhanh chóng hòa vào niềm vui chung của lễ hội. Bạn Koai (22 tuổi) gây chú ý khi hóa thân thành "chú thỏ chết chóc".

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Để hoàn thành tạo hình này, Koai cho biết đã phải chuẩn bị từ trước đó hơn một tháng. "Đây toàn là đồ tự làm, tự gia công. Mình thấy rất vui và hào hứng khi tham gia cùng mọi người", Koai nói.

Bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân và du khách, một bạn trẻ hóa trang thành nhân vật màu xanh lá rực rỡ cho biết đã dành gần cả tháng để hoàn thiện bộ trang phục.

Và những bộ trang phục cầu kỳ luôn thu hút ánh nhìn của đám đông khi luôn được vây quanh và còn xin chụp ảnh chung.

Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 4.
Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 5.

"Chú thỏ chết chóc" của Koai và cả những bộ trang phục cầu kỳ mà có bạn đã dành cả tháng trời để chuẩn bị - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Đến chi cả chục triệu cho những tạo hình "khủng"

Bên cạnh những bộ trang phục tự làm nhỏ gọn, ít "hao đạn", không ít bạn trẻ sẵn sàng chi đậm cả thời gian lẫn tiền bạc để sở hữu những bộ cánh cầu kỳ, đắt giá.

Thu hút nhiều ánh nhìn nhất phải kể đến tạo hình lấy cảm hứng từ "cô dâu dưới đại dương" của anh Vũ (26 tuổi). Có kinh nghiệm tham gia lễ hội Halloween nhiều năm, anh Vũ cho biết đã chuẩn bị và đầu tư khá lâu cho bộ trang phục của mình năm nay.

"Mình đã làm bộ trang phục này tới 3 - 4 tháng, từ lúc lên ý tưởng tới tìm chất liệu và hoàn thiện. Còn giá hả, chắc rơi vào khoảng 10 - 15 triệu đồng. Đến lúc này thì đây là bộ đắt nhất trong các năm mình từng làm để chơi Halloween", anh Vũ cười.

Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 6.

Anh Vũ (trái) trong bộ trang phục ma quái "cô dâu dưới đại dương" được thiết kế kỳ công có giá khoảng 10 - 15 triệu đồng - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 7.
Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 8.
Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 9.
Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 10.
Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 11.

Đêm hội Halloween tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là sân chơi giải trí, mà còn là nơi để giới trẻ thể hiện cá tính, tài năng thiết kế và niềm đam mê sáng tạo - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Trang phục Halloween độc đáo của giới trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 2026 - Ảnh 12.Seoul ‘độc lạ’ với chuyến xe buýt theo chủ đề thây ma mùa Halloween

Những nhân vật hóa trang thành thây ma bất ngờ xuất hiện trên đường phố Seoul, Hàn Quốc tiến về phía xe buýt chở khách tham quan, biến hành trình khám phá thành phố thành trải nghiệm kinh dị.

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QUỲNH TRÂM
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    Chủ đề: giới trẻ hoá trang cosplay halloween TP.HCM

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