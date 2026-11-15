Tặng nhẫn vàng, tuần trăng mật cho 12 cặp đôi công nhân ở lễ cưới tập thể

12 cặp đôi công nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cưới tập thể - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 15-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức, tiếp nối hành trình sẻ chia, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Đám cưới đặc biệt

Từ sáng sớm, 12 cặp đôi trong trang phục cô dâu, chú rể trang trọng cùng nhau đến dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thành kính, nghi thức này trở thành dấu mốc ý nghĩa trước khi các đôi uyên ương bước vào ngày vui của đời mình.

Sau đó, đoàn xe chở các cặp đôi diễu hành qua một số tuyến phố, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Nhiều người dừng lại chúc mừng, gửi những lời chúc phúc đến các cô dâu, chú rể.

Lễ cưới diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành, gia đình, người thân và đồng nghiệp của các cặp đôi.

Bà Phan Thị Trang - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An - tặng cây hạnh phúc cho các cặp đôi với lời chúc hạnh phúc viên mãn - Ảnh: DOÃN HÒA

Đằng sau niềm vui chung của 12 cặp đôi là những câu chuyện đời khác nhau, nhưng đều có điểm chung là hành trình vượt qua nhiều khó khăn để vun đắp tình yêu.

Có người mồ côi cả cha lẫn mẹ, có người phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc người thân mắc bệnh hiểm nghèo, cha mẹ đau yếu. Có cặp đôi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, phải chắt chiu từng đồng trang trải cuộc sống, nuôi con và chăm lo gia đình.

Không ít đôi đã đăng ký kết hôn từ lâu, thậm chí đã có con nhưng chưa thể tổ chức đám cưới vì điều kiện kinh tế không cho phép. Có những người cùng làm việc, cùng chia sẻ những nhọc nhằn trong cuộc sống, ấp ủ ước mơ về một mái ấm riêng nhưng ngày vui vẫn phải gác lại.

Với họ, một lễ cưới đủ đầy tưởng chừng là điều giản dị nhưng lại trở thành ước mơ khó thực hiện giữa bộn bề cơm áo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Trang - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An - cho biết mỗi cặp đôi có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung khát vọng được yêu thương, được chúc phúc và có một ngày cưới trọn vẹn bên gia đình, người thân.

Theo bà Trang, lễ cưới tập thể không đơn thuần là một nghi thức hôn nhân mà còn là sự sẻ chia, bù đắp ân tình của tổ chức Công đoàn và cộng đồng đối với những người lao động đang ngày ngày miệt mài làm việc, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Chương trình cũng góp phần lan tỏa thông điệp về tình yêu, hạnh phúc gia đình, khuyến khích nếp sống văn minh, tiết kiệm, đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn Công đoàn không chỉ là điểm tựa của người lao động trong công việc mà còn được đồng hành, sẻ chia trong cuộc sống và hạnh phúc gia đình của các bạn", bà Trang chia sẻ.

Trao nhẫn cưới, tuần trăng mật cho các cặp đôi

Chú rể Ngô Xuân Hùng cùng cô dâu Nguyễn Thị Thường bày tỏ niềm xúc động khi được tổ chức một lễ cưới trang trọng, ấm áp - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong giây phút thiêng liêng của buổi lễ, 12 cặp đôi cùng nắm tay nhau trao lời hẹn ước, đón nhận những lời chúc phúc từ lãnh đạo, gia đình, người thân và đồng nghiệp.

Đại diện gia đình các cặp đôi, ông Đậu Bá Nội, bố chú rể trong cặp đôi Đậu Thị Minh Hà - Dương Văn Thanh, gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo điều kiện để các con có một ngày vui ý nghĩa.

Ông cũng nhắn nhủ các con hãy luôn trân trọng tình cảm gia đình, bởi gia đình chính là nơi nâng bước, dõi theo mỗi người trên từng chặng đường. Hạnh phúc không chỉ nằm ở ngày cưới mà còn được vun đắp từ sự yêu thương, trách nhiệm và sẻ chia trong cuộc sống sau này.

Chú rể Ngô Xuân Hùng cùng cô dâu Nguyễn Thị Thường cũng bày tỏ niềm xúc động khi được tổ chức một lễ cưới trang trọng, ấm áp sau những tháng ngày còn nhiều khó khăn.

Để các cặp đôi có một khởi đầu mới vững vàng, ban tổ chức cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức lễ cưới, trang phục và chụp ảnh cưới.

Mỗi cặp đôi còn được trao tặng một cặp nhẫn cưới bằng vàng, nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ cuộc sống gia đình và chuyến nghỉ tuần trăng mật tại Cửa Lò. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng mỗi cặp đôi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Những món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dành cho những gia đình công nhân còn nhiều khó khăn. Qua đó giúp các cặp đôi vơi bớt gánh nặng chi phí, có thêm điều kiện xây dựng tổ ấm.

Ban tổ chức cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức lễ cưới, trang phục và chụp ảnh cưới - Ảnh: DOÃN HÒA

12 cặp đôi là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức, tiếp nối hành trình sẻ chia, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động - Ảnh: DOÃN HÒA

Chú rể Lê Trung Kiên hạnh phúc trao nhẫn cưới cho cô dâu - Ảnh: DOÃN HÒA

Cha mẹ các cô dâu, chú rể rơi nước mắt khi dự lễ cưới tập thể của các con - Ảnh: DOÃN HÒA

Mỗi cặp đôi còn được trao tặng một cặp nhẫn cưới bằng vàng - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An - trao quà cho các cặp đôi - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An - tặng quà các cặp đôi - Ảnh: DOÃN HÒA



Tổ chức công đoàn không chỉ là điểm tựa của người lao động trong công việc mà còn đồng hành, sẻ chia trong cuộc sống và hạnh phúc gia đình các công nhân - Ảnh: DOÃN HÒA



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