Talkshow Rừng kể lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên đến người trẻ

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, talkshow Rừng kể mang đến những góc nhìn về bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và vai trò của người trẻ trong hành động vì môi trường.

Chuyển sao tặng cho thành viên x1

x1 x5

x5 x10 Hoặc nhập số sao Bạn đang có: 0 sao Số sao không đủ. Nạp thêm sao Tặng sao Tặng sao Tặng sao Tặng sao thành công Bạn đã tặng 0 Cho tác giả Tặng sao không thành công Đã có lỗi xảy ra, mời bạn quay lại bài viết và thực hiện lại thao tác

Chủ đề: Việt Nam Xanh 2026