Lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình lập biên bản xử lý ông Tô Văn Y. điều khiển ô tô khách không có giấy phép lái xe - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Ngày 25-11, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT Bộ Công an xác minh nguồn tin phản ánh của người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương tổ chức kiểm tra và xử lý trường hợp lái xe khách vi phạm quy định về điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Trước đó khoảng 6h30 sáng cùng ngày, tại Km162 trên tuyến quốc lộ 21 (đoạn qua địa phận xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình), Tổ công tác của Đội CSGT số 4, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách BKS 18B-010.26 do ông Tô Văn Y. (61 tuổi, ngụ phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, thời điểm này trên xe không chở hành khách, tuy nhiên ông Y. không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Tô Văn Y. về hành vi điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe, với khung phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện trong thời gian 7 ngày làm việc.

Bên cạnh đó đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã ô tô T.H, lực lượng CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Với hành vi này, tổ chức vi phạm sẽ bị áp dụng khung phạt tiền từ 56 - 60 triệu đồng.

Chưa có bằng vẫn lái xe đầu kéo và chạy quá tốc độ trên quốc lộ 1 Nam thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe đầu kéo sơmi rơmoóc chạy trên quốc lộ 1 và chạy quá tốc độ.



