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Tài xế xe container chạy lố nút giao rồi cho xe lùi lại trên đường cao tốc

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế xe container lùi xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Với lỗi vi phạm này, tài xế có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lùi xe trên cao tốc: Tài xế container đối mặt phạt 40 triệu đồng - Ảnh 2.

Tài xế T. lùi xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG cắt từ clip

Ngày 16-11, thông tin từ Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) cho biết vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm một tài xế xe container vì hành vi điều khiển xe đi lùi trên đường cao tốc. 

Theo đó, khoảng 11h04 ngày 15-11, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, khi đến Km50, tổ công tác phát hiện xe container do ông T.T.T. (48 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đang lùi xe trên đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã chặn dừng xe, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.. Trình bày với cảnh sát, tài xế T. khai do xem Google chỉ đường chạy lố đường ra hơn 10m nên đã lùi xe lại.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. về hành vi "điều khiển xe đi lùi trên đường cao tốc" theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Hành vi lùi xe trên đường cao tốc của tài xế T. sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, qua kiểm tra dữ liệu, cảnh sát giao thông xác định giấy phép lái xe của tài xế T. tại thời điểm vi phạm chỉ còn 8/12 điểm. Do đó, nếu quyết định xử phạt có hiệu lực và việc trừ điểm được thực hiện, tài xế sẽ bị trừ hết số điểm còn lại.

Cảnh sát giao thông cho biết theo quy định, người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe không được tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo giấy phép đó. 

Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người này được tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu đạt yêu cầu, giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm.

Lùi xe trên cao tốc: Tài xế container đối mặt phạt 40 triệu đồng - Ảnh 3.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế T. - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lùi xe trên cao tốc, tài xế xe container đối diện mức phạt 40 triệu đồng - Ảnh 3.Phạt nặng nữ tài xế lùi xe trên cao tốc

TTO - Ngày 14-5, thiếu tá Nguyễn Kim Thi, đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT, cho biết đơn vị vừa xử phạt một nữ tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến dư luận bức xúc.

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    Chủ đề: Xe container Đồng Tháp Cao tốc lùi xe Cần Thơ

    Dòng sự kiện: Vi phạm an toàn giao thông

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