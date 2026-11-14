Tài xế ô tô tấn công dã man người chạy xe máy do mâu thuẫn khi đi đường

Công an làm việc với người liên quan đến vụ việc - Ảnh: Công an phường Thanh Điền

Ngày 14-11, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc xô xát khi tham gia giao thông đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 13-11 tại khu vực gần ngã tư Ao Hồ, thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

T.H.P. (36 tuổi, ngụ phường Bình Minh, Tây Ninh) chạy xe máy từ hướng ngã tư Lý Thường Kiện về ngã tư Ao Hồ, còn N.T.L. (32 tuổi, ngụ phường Long Hoa, Tây Ninh) lái xe ô tô chạy trên đường Phạm Văn Đồng.

Trong quá trình chạy xe trên đường, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Sau đó N.T.L. dừng xe ô tô, xuống xe dùng tay, chân đánh T.H.P. ngã ra đường, khiến người chung quanh phải vào can ngăn.

Clip về vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền đã nhanh chóng có mặt, đưa người bị hại đến bệnh viện gần đó, đồng thời xác minh, thu thập thông tin và mời những người có liên quan đến trụ sở công an phường làm việc.

Hiện Công an phường Thanh Điền đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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