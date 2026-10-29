Tài xế làm đổ dầu nhớt ra đường, nhiều người đi xe máy té ngã

Tài xế làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk

Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay sau khi các trang mạng xã hội đăng tải thông tin phản ánh một xe tải để dầu nhớt chảy xuống đường tại khu vực qua xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 27-10, trên quốc lộ 25 xuất hiện vệt dầu nhớt đổ trên đường làm nhiều người đi xe máy, xe đạp té ngã.

Qua trích xuất hệ thống camera giám sát trên quốc lộ 25, cơ quan chức năng xác định xe tải biển số 78C-028.xx do ông H.T.H. (43 tuổi, trú xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) cầm lái.

Nguyên nhân được xác định là một thùng chứa nhớt trong số hàng hóa vận chuyển bị rò rỉ, khiến nhớt chảy xuống mặt đường tại km5 quốc lộ 25, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 28-10, cơ quan chức năng đã mời tài xế này đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính. Theo quy định, hành vi vi phạm này có mức phạt từ 2-4 triệu đồng.

Vệt dầu trên mặt đường khiến nhiều người té ngã đoạn qua quốc lộ 25, xã Phú Hòa 1 - Ảnh: cắt từ clip

Camera trích xuất chiếc xe tải để dầu nhớt rò rỉ xuống mặt đường - Ảnh: cắt từ clip

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các tài xế và đơn vị vận tải thường xuyên kiểm tra, chằng buộc, bảo quản hàng hóa an toàn, không để dầu, nhớt hoặc các chất lỏng rò rỉ xuống mặt đường, gây trơn trượt và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.