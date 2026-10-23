Tác giả 'Dược sư tự sự' tiết lộ từng có ý định để Jinshi chết

Nếu cái chết của Jinshi được giữ lại, Dược sư tự sự có thể đã phát triển theo một hướng rất khác - Ảnh: Crunchyroll



Trong buổi giao lưu tại Anime Boston 2026, nhà văn Hyūganatsu, tác giả bộ light novel Dược sư tự sự, đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường về quá trình sáng tác.

Từ nguồn cảm hứng ban đầu cho tác phẩm đến những thay đổi bất ngờ trong số phận nhân vật, cuộc trò chuyện hé lộ cách nữ tác giả xây dựng một thế giới kết hợp giữa bí ẩn, y học, chính trị cung đình và tình cảm.

Một trong những tiết lộ đáng chú ý nhất liên quan đến Jinshi, nhân vật có vai trò quan trọng trong câu chuyện. Hyūganatsu cho biết ban đầu, cô từng có ý định để nhân vật này chết.

Tuy nhiên, Jinshi cuối cùng vẫn trở thành một trong những nhân vật quan trọng của tác phẩm, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho mối quan hệ giữa anh và Maomao.

Khởi đầu từ câu chuyện tình hậu cung

Dù thường được biết đến như một tác phẩm trinh thám y học lấy bối cảnh cung đình phương Đông, Dược sư tự sự không bắt đầu từ ý tưởng xây dựng hàng loạt vụ án phức tạp.

Hyūganatsu cho biết mục tiêu ban đầu của cô là viết một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra trong một cung điện rộng lớn, nơi có nhiều mỹ nhân sinh sống. Từ nền tảng đó, cô tiếp tục phát triển bối cảnh, xây dựng nhân vật và tìm kiếm những yếu tố có thể khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.

Những bí mật của Dược sư tự sự vì thế không chỉ xuất phát từ các vụ án mà còn gắn với địa vị, lợi ích và quan hệ giữa con người - Ảnh: Crunchyroll

Không gian ấy tạo điều kiện để tác giả phát triển nhiều tuyến nhân vật với những mục đích khác nhau, từ người tốt, kẻ xấu đến những người bị cuốn vào các cuộc tranh giành quyền lực.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cách Hyūganatsu xây dựng các bí ẩn để Maomao giải quyết.

Thay vì bắt đầu bằng những vụ án quá phức tạp, cô tìm cảm hứng từ những câu đố gần gũi với đời sống, thậm chí từ bài tập về nhà mùa hè của trẻ em.

Theo nữ tác giả, những câu hỏi mà trẻ nhỏ có thể tự suy luận và tìm ra đáp án là nguồn tư liệu hữu ích. Cô quan sát các tình huống quen thuộc ngoài đời, sau đó phát triển chúng thành những bí ẩn phù hợp với khả năng quan sát và kiến thức của Maomao.

Cách làm này giúp các vụ án trong Dược sư tự sự duy trì sự gần gũi, đồng thời tạo cơ hội để độc giả tự suy luận trước khi nhân vật chính đưa ra lời giải. Sức hấp dẫn không nhất thiết đến từ những tình tiết khó hiểu, mà còn nằm ở cách các chi tiết tưởng như bình thường được kết nối thành một đáp án hợp lý.

Nghiên cứu y học để sáng tác Dược sư tự sự

Để những vụ án trong truyện thuyết phục, Hyūganatsu phải dành nhiều thời gian nghiên cứu các kiến thức liên quan đến bệnh tật và dược liệu. Cô cho biết thường bắt đầu bằng việc lựa chọn căn bệnh hoặc tình trạng sức khỏe muốn đưa vào câu chuyện, sau đó tìm hiểu phương pháp điều trị tương ứng.

Trước đây, nữ tác giả chủ yếu tìm kiếm thông tin trên Internet. Tuy nhiên, cô nhận thấy nguồn thông tin trực tuyến ngày càng khó kiểm chứng, khiến quá trình nghiên cứu đòi hỏi sự cẩn trọng hơn. Việc tìm hiểu sâu và loại bỏ những thông tin sai lệch trở thành yêu cầu quan trọng để các tình tiết y học không mất đi tính thuyết phục.

Trailer anime The Apothecary Diaries (Dược sư tự sự)

Dù Dược sư tự sự là tác phẩm giả tưởng, Hyūganatsu vẫn muốn các chi tiết về y học và cách giải quyết vấn đề có cơ sở hợp lý. Cô cũng tránh đưa những phương pháp quá hiện đại vào bối cảnh lịch sử, nhưng sẵn sàng sử dụng kiến thức khoa học nếu phù hợp với thời đại mà câu chuyện mô phỏng.

Về nguồn cảm hứng cho nhân vật điều tra, Hyūganatsu tiết lộ cô yêu thích thám tử Hercule Poirot hơn Sherlock Holmes. Sở thích này cũng phần nào phù hợp với cách tiếp cận của Dược sư tự sự, khi việc quan sát những chi tiết nhỏ và suy luận có hệ thống giữ vai trò quan trọng trong quá trình phá án.

Theo Hyūganatsu, ngay cả truyện giả tưởng cũng cần có những quy tắc nhất định. Nếu thế giới trong tác phẩm trở nên quá phi thực tế và thiếu giới hạn, câu chuyện sẽ khó duy trì sức thuyết phục.

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi gắm qua Dược sư tự sự, nữ tác giả cho biết cô không chủ đích truyền tải một bài học cụ thể nào. Thay vào đó, cô muốn tạo ra một câu chuyện giả tưởng đủ hấp dẫn để độc giả có thể bước vào đó và tạm thoát khỏi những áp lực của thế giới hiện thực.