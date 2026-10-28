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Suzuki XL7 2026 sắp ra mắt Việt Nam thêm bản giá rẻ

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Suzuki XL7 facelift dự kiến ra mắt Việt Nam ngày 30-10 với hai phiên bản GL và GLX. Mẫu MPV này được hé lộ sẽ thay đổi thiết kế, bổ sung màu sơn mới và sử dụng động cơ hybrid trên cả hai phiên bản.

Suzuki XL7 2026 sắp ra mắt Việt Nam thêm bản giá rẻ - Ảnh 1.

Suzuki XL7 facelift không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình - Ảnh: Kendara

Theo tài liệu được đại lý chia sẻ, Suzuki XL7 facelift 2026 tại Việt Nam sẽ có hai phiên bản GL và GLX, thay vì chỉ một phiên bản như hiện nay.

Thông tin này cũng trùng khớp với dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam trước đó. Trong hồ sơ công bố nhãn năng lượng, Suzuki XL7 xuất hiện với hai phiên bản GL AT và GLX+ AT. Mức tiêu thụ nhiên liệu lần lượt là 5,91 lít/100km và 5,85 lít/100km.

Suzuki XL7 2026 sắp ra mắt Việt Nam thêm bản giá rẻ - Ảnh 2.
Suzuki XL7 2026 sắp ra mắt Việt Nam thêm bản giá rẻ - Ảnh 3.

Thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu của 2 phiên bản - Ảnh: VR

Theo đại lý, XL7 GL sẽ là bản có giá dễ tiếp cận hơn. Đổi lại, phiên bản này chỉ sử dụng chìa khóa cơ và điều hòa chỉnh cơ - những trang bị chưa từng xuất hiện trên XL7 bán tại Việt Nam trước đây.

Với cấu hình này, XL7 GL có thể hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên giá bán, đặc biệt là những người mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Trong khi đó, GLX là phiên bản cao hơn có trang bị dự kiến gần tương đương XL7 Hybrid hiện hành. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở ngoại thất và tùy chọn màu sơn mới.

Cụ thể, XL7 GLX sẽ có thêm màu xanh phối nóc đen, giá cao hơn 8 triệu đồng so với màu đơn sắc. Riêng bản GL chỉ có tùy chọn màu đơn.

Về thiết kế, Suzuki XL7 facelift dự kiến được làm mới phần đầu xe với lưới tản nhiệt màu đen kích thước lớn hơn. Bộ mâm vẫn có đường kính 16inch nhưng thay đổi kiểu dáng và chuyển sang màu đen.

Đáng chú ý, hệ thống hybrid sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản XL7 mới. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp công nghệ mild-hybrid, hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ xăng này có công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, tương tự phiên bản hiện hành.

Suzuki Việt Nam cũng liên tục đăng tải hình ảnh hé lộ XL7 mới trên trang mạng xã hội chính thức. Trong đó, hãng công bố tên xe cùng mốc thời gian 30-10, được cho là ngày ra mắt phiên bản nâng cấp tại Việt Nam.

Suzuki XL7 mới được hé lộ trên fanpage của Suzuki Việt Nam - Ảnh: Suzuki

Sau sự kiện này, XL7 mới sẽ được trưng bày tại AEON Mall Bình Tân, TP.HCM, trong hai ngày 31-10 và 1-11 để khách hàng trực tiếp tham quan.

Hiện Suzuki chưa công bố giá bán chính thức của XL7 facelift. Để tham khảo, Suzuki XL7 Hybrid đang bán tại Việt Nam có giá niêm yết 599,9 triệu đồng. Tùy chọn sơn hai tông màu có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, giá thực tế tại đại lý đang thấp hơn đáng kể. Một số nơi áp dụng ưu đãi hơn 80 triệu đồng, đưa giá xe xuống khoảng 520 triệu đồng.

Nếu Suzuki giữ nguyên giá niêm yết cho XL7 facelift, trong khi trang bị không thay đổi nhiều (như thông tin từ đại lý), mức ưu đãi lớn dành cho xe đời cũ có thể tạo ra sự chênh lệch đáng kể về giá bán thực tế.

Suzuki XL7 2026 sắp ra mắt Việt Nam thêm bản giá rẻ - Ảnh 5.Suzuki XL7 Hybrid sắp đến Việt Nam lộ thông số, 'ăn xăng' ít hơn trước

Suzuki XL7 Hybrid có thể sắp được bổ sung phiên bản mới tại Việt Nam khi hồ sơ dán nhãn năng lượng xuất hiện hai cấu hình GL AT và GLX+ AT.

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    Chủ đề: Suzuki XL7 xe hybrid Suzuki xe mới

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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