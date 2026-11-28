Chương trình "Tuyển dụng nhân viên vận hành toàn quốc" mang đến cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cho người lao động địa phương - Ảnh: DNCC

Kết nối người lao động với cơ hội việc làm phù hợp

Khi tìm việc, người lao động thường cân nhắc nhiều yếu tố như địa điểm làm việc, thu nhập, thời gian làm việc và chế độ phúc lợi. Với những người mong muốn tìm việc gần nơi sinh sống, việc hiểu rõ thông tin tuyển dụng tại địa phương và yêu cầu của từng vị trí là cơ sở quan trọng để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để tiếp cận đầy đủ những thông tin này hoặc được giải đáp trực tiếp các thắc mắc trước khi ứng tuyển.

Đáp ứng nhu cầu của người lao động, SPX triển khai chương trình "Tuyển dụng nhân viên vận hành toàn quốc" với 24 điểm tư vấn trực tiếp tại 6 tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP.HCM (khu vực Bình Dương trước đây), Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An và Tây Ninh (khu vực Long An trước đây).

Các vị trí tuyển dụng đa dạng từ nhân viên kho phân loại, nhân viên trạm giao nhận, nhân viên kinh doanh, nhân viên tuyển dụng cho đến đội ngũ giao nhận.

Tại các điểm tư vấn, người lao động có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ nhân sự SPX về yêu cầu công việc, thu nhập, địa điểm, thời gian làm việc và các chính sách phúc lợi. Sau khi xác định công việc mong muốn, ứng viên được hướng dẫn đăng ký thông tin ngay tại điểm tư vấn cùng các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng, từ phỏng vấn đến nhận việc.

Chị Hoàng Yên (26 tuổi, Hưng Yên) biết đến chương trình qua Fanpage Tuyển Dụng SPX Express. Thấy địa điểm tư vấn gần nhà, chị đến tìm hiểu và quyết định ứng tuyển vị trí nhân viên kho phân loại.

"Nhân viên tư vấn khá chi tiết về tính chất công việc, mức lương và thời gian làm việc. Các bước đăng ký cũng đơn giản, có người hướng dẫn cụ thể. Vì đây là kênh tuyển dụng chính thức của SPX nên tôi cảm thấy yên tâm hơn khi nộp hồ sơ", chị Yên chia sẻ.

Người lao động được tiếp cận các thông tin về vị trí tuyển dụng, tính chất công việc và các chính sách phúc lợi liên quan khi đến tham gia chương trình của SPX - Ảnh: DNCC

Mở rộng khả năng tiếp cận, phát huy nguồn nhân lực địa phương

Việc bố trí các điểm tư vấn trực tiếp là một trong những cách SPX mở rộng kênh tuyển dụng, bên cạnh hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Các điểm này được đặt tại những khu vực đông dân cư, thuận tiện đi lại, giúp người lao động có thể tìm hiểu thông tin và trao đổi với nhân viên tuyển dụng mà không cần thực hiện toàn bộ quy trình qua mạng.

Với những người chưa quen sử dụng các nền tảng tuyển dụng trực tuyến, hình thức tư vấn trực tiếp cũng giúp việc tìm hiểu và đăng ký ứng tuyển thuận tiện hơn.

Anh Minh Hưng (45 tuổi, Tây Ninh) cho biết anh tình cờ thấy điểm tư vấn tuyển dụng của SPX tại khu chợ gần nhà nên ghé vào tìm hiểu. Tại đây, anh được nhân viên tuyển dụng giải đáp về yêu cầu công việc, thu nhập và thời gian làm việc, đồng thời hướng dẫn các bước đăng ký.

"Trước đó tôi cũng đang tìm một công việc phù hợp. Hình thức tư vấn trực tiếp khá thuận tiện, nhất là với những người muốn tìm việc tại địa phương nhưng chưa rành cách ứng tuyển trên mạng như tôi", anh Hưng nói.

Chương trình nằm trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động vận hành tại các địa phương của SPX. Việc kết nối trực tiếp với người lao động cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận lực lượng nhân sự tại chỗ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ở từng khu vực.

Chương trình mở rộng khả năng tiếp cận đến nhiều nhóm lao động khác nhau - Ảnh: DNCC

Ngoài các điểm tư vấn trực tiếp, người lao động trên toàn quốc có thể tìm hiểu những vị trí đang tuyển dụng và đăng ký hồ sơ trực tuyến thông qua trang tuyển dụng chính thức của SPX tại https://spx.vn/lp/spx-tuyen-dung/.