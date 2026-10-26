Sở Y tế TP.HCM làm rõ phản ánh về chi phí khám theo yêu cầu, chỉ định chụp MRI ngoài bệnh viện

Người bệnh thăm khám tại bệnh viện trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 26-10, PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay từ tháng 10-2026, Sở Y tế TP.HCM định kỳ phát hành: "Bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân", nhằm chia sẻ các tình huống thực tế để các cơ sở khám, chữa bệnh cùng rà soát, cải tiến và phòng ngừa lặp lại.

Nhanh chóng xác minh, xử lý phản hồi của người bệnh

Sau khi hệ thống tiếp nhận, tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế TP chuyển thông tin đến đơn vị liên quan để xác minh, xử lý và phản hồi người dân.

Đồng thời, trên cơ sở tổng hợp, phân tích các phản ánh, Sở Y tế còn ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để các cơ sở y tế cùng rà soát, chấn chỉnh những bất cập, củng cố quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ, không để những hạn chế tương tự bị lặp lại.

Cụ thể, từ 25-9 đến 25-10, hệ thống ghi nhận 163 phản ánh; 150 trường hợp đã được xử lý và phản hồi, 13 trường hợp đang xác minh trong thời hạn.

Từ các phản ánh điển hình, có 6 vấn đề cần các đơn vị tập trung rút kinh nghiệm:

Thứ nhất, về phản ánh của người dân về việc tham gia khám sức khỏe nhưng chưa thấy kết quả, hoặc thông tin còn thiếu trên hồ sơ sức khỏe cá nhân tại ứng dụng "Công dân số TP.HCM", Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị đối chiếu danh sách người đã khám với hồ sơ điện tử, phân công người chịu trách nhiệm nhập, kiểm tra, bổ sung dữ liệu; không để hồ sơ tồn đọng hoặc thiếu thông tin bắt buộc.

Tiếp đến là khám theo yêu cầu, cần giải thích rõ phần chi phí ngoài quyền lợi BHYT. Người bệnh phản ánh phải chi trả thêm tiền khám và xét nghiệm dù có mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 100%.

Qua xác minh, người bệnh đã lựa chọn hình thức khám theo yêu cầu. Quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi được hưởng và mức hưởng; phần chênh lệch của dịch vụ theo yêu cầu do người bệnh thanh toán theo quy định.

Bài học rút ra là mức hưởng BHYT 100% không đồng nghĩa mọi dịch vụ theo yêu cầu đều miễn phí. Quyền lựa chọn chỉ thực chất khi người bệnh biết rõ các phương án và chi phí trước khi quyết định.

Các cơ sở y tế cần công khai giá và nội dung dịch vụ; giải thích lựa chọn khám BHYT thông thường hoặc theo yêu cầu, khoản quỹ BHYT chi trả và khoản người bệnh phải trả thêm; ghi nhận sự lựa chọn của người bệnh.

Người đứng đầu các cơ sở y tế phải chủ động rà soát

Sở Y tế cho biết thêm, tiếp đến là phản ánh liên quan đến chỉ định chụp MRI ngoài bệnh viện. Người bệnh được chỉ định chụp MRI khớp vai tại cơ sở bên ngoài bệnh viện, lo ngại về tính khách quan của chỉ định và chi phí phát sinh.

Qua xác minh, chỉ định chuyên môn phù hợp với tình trạng bệnh lý; tuy nhiên, việc giải thích phương án và quyền lợi chưa đầy đủ, việc hướng dẫn chụp MRI dịch vụ bên ngoài chưa phù hợp quy định.

Bài học rút ra là khi cơ sở chưa thực hiện được xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết, không mặc nhiên chuyển trách nhiệm tìm nơi làm dịch vụ và chi trả toàn bộ chi phí sang người bệnh.

Với kỹ thuật chưa được phê duyệt tại đơn vị nhưng cần cho chuyên môn và thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, lập danh sách kỹ thuật, ký hợp đồng nguyên tắc với cơ sở đủ điều kiện và gửi hồ sơ liên quan cho cơ quan BHXH trước khi thực hiện theo quy định.

Tiếp đến là điều chỉnh đơn thuốc, phải bảo đảm người bệnh đã nhận và hiểu hướng dẫn mới. Gia đình bệnh nhi phản ánh hàm lượng thuốc bôi trong đơn ban đầu chưa phù hợp; đơn được điều chỉnh nhưng chưa được giải thích rõ.

Qua xác minh, theo tài liệu cơ sở cung cấp, sau khi bệnh nhi rời phòng khám, bác sĩ phát hiện nhầm lẫn về hàm lượng, điều chỉnh đơn trong ngày; nhân viên liên hệ qua điện thoại và gửi đơn mới bằng thư điện tử.

Người bệnh phản ánh nộp lại sổ khám sau xét nghiệm, chờ khoảng một giờ rưỡi vẫn chưa được gọi; khi được hỏi, sổ khám được tìm thấy trong hộc bàn. Qua xác minh, bệnh viện xác định có bất cập ở khâu lưu giữ, bàn giao và luân chuyển hồ sơ, đồng thời chưa chủ động thông tin cho người bệnh.

Bài học rút ra là một khâu bàn giao không rõ trách nhiệm có thể kéo dài thời gian chờ và làm giảm niềm tin của người bệnh, ngay cả khi các bước chuyên môn khác đã hoàn tất.

Một phản ánh nữa là người nhà bệnh nhi không hài lòng với cách giao tiếp của bác sĩ trong quá trình khám. Qua xác minh, trẻ đã được tiếp nhận, sàng lọc, xử trí hạ sốt trước khi chuyển khám chuyên khoa; tuy nhiên, trong lúc đông người bệnh, bác sĩ chưa giải thích đầy đủ để gia đình hiểu tình trạng và hướng xử trí.

Sở Y tế đề nghị người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động rà soát các tình huống tương tự tại đơn vị; xác định nguyên nhân gốc, phân công trách nhiệm, sửa đổi quy trình và theo dõi hiệu quả khắc phục.

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