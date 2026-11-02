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Sở Tài chính Đà Nẵng thông tin về dự án New Danang City bị hàng trăm khách hàng khiếu nại

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Liên quan dự án khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở (tên thương mại là New Danang City) của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh mà nhiều người quan tâm, Sở Tài chính Đà Nẵng vừa có thông tin về việc xem xét, tháo gỡ vướng mắc.

Sở trả lời gì về dự án New Danang City của Công ty Phú Gia Thịnh? - Ảnh 2.

Dự án của Phú Gia Thịnh tại Đà Nẵng phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại của các khách hàng trong nhiều năm qua - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo Sở Tài chính Đà Nẵng, ngày 12-9-2026, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND TP tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đối với dự án khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở tại đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh) do Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị công ty khẩn trương thực hiện đúng các nội dung đã cam kết tại buổi làm việc với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan; phải hoàn thiện hồ sơ chứng minh bảo đảm năng lực tài chính theo quy định, có báo cáo tài chính được kiểm toán và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Cùng với đó công ty phải trực tiếp làm việc, thống nhất bằng văn bản với các hộ dân về phương án giải quyết quyền lợi và các nội dung còn khiếu nại, khiếu kiện.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ của công ty.

Sau khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện về năng lực tài chính và có phương án thống nhất với người dân và hoàn thiện lại hồ sơ, Sở Tài chính sẽ phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu UBND TP xem xét, giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh chưa nộp lại hồ sơ theo yêu cầu.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó, Chánh Thanh tra Đà Nẵng có quyết định thành lập tổ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư liên quan đến tranh chấp giữa Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh và khách hàng tại dự án New Danang City.

Tổ công tác có nhiệm vụ triển khai tiếp công dân, xử lý đơn thư, đồng thời thực hiện các nội dung liên quan đến giải quyết tranh chấp giữa Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh và khách hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra thành phố.

Các hoạt động này sẽ được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra thành phố và tổ trưởng tổ công tác.

Dự án New Danang City do Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư có quy mô gần 8,7ha. Năm 2021, chủ đầu tư dự án này đã huy động vốn trái phép của trên 500 người và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tại dự án này, thời gian qua đã phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại của khách hàng liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán, bàn giao đất, nhà...

Sở trả lời gì về dự án New Danang City của Công ty Phú Gia Thịnh? - Ảnh 3.Huy động vốn trái phép, tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt

TTO - Ngày 11-9, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Châu (49 tuổi), tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Thành, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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