Chương trình quy tụ hơn 500 doanh nghiệp nội địa và FDI, 30 bàn xúc tiến thương mại, ước tính hơn 2.000 lượt kết nối trực tiếp. - Ảnh: TL

Ngày 21-11 tại TP.HCM, ngày hội kết nối B2B với chủ đề "Match to Growth - Cầu nối cho sự phát triển bền vững" diễn ra do Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sài Gòn (SAIGON-SME) phối hợp cùng Amazon Global Selling tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của Vietcombank và Maritime Bank.

SAIGON-SME là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (HCM-SME), đồng thời là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Dựa trên thông tin nhu cầu do doanh nghiệp cung cấp khi đăng ký trước, ban tổ chức sẽ phân tích, gợi ý và sắp xếp các cuộc gặp 1:1 trực tiếp, "hội nghị bàn tròn" giữa những đại diện doanh nghiệp phù hợp với định hướng, mục tiêu kinh doanh của nhau - Ảnh: TL

Nhiều doanh nghiệp SME thiếu vốn

Thực tế tại sự kiện cho thấy, không ít doanh nghiệp SME ngành thương mại, xuất nhập khẩu vẫn còn e dè vay vốn ngân hàng trước mặt bằng lãi suất còn cao, nhiều đơn vị chọn duy trì hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn tự có suốt vài năm qua.

Trong bối cảnh thị trường biến động khó lường, bài toán đầu ra cùng nhu cầu tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, dài hạn để tái cơ cấu và nâng cấp quản trị vẫn là trăn trở chung của nhiều doanh nghiệp tham dự ngày hội.

Không chỉ vướng bài toán tài chính, hành trình vươn ra thị trường quốc tế của nhiều SME còn va phải "vật cản" pháp lý và rào cản kỹ thuật.

Ngày hội kết nối B2B với chủ đề "Match to Growth - Cầu nối cho sự phát triển bền vững" do Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sài Gòn (SAIGON-SME) tổ chức. - Ảnh: TL

Lãi suất cao, SME có thể tìm vốn từ những kênh nào?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Trung Lợi, Phó chủ tịch HCM-SME, cho biết vốn chủ sở hữu là nguồn huy động nhanh nhất, nhưng phần lớn SME đều hạn chế về nguồn lực này và phải tìm đến tín dụng ngân hàng.

Ông Dương Trung Lợi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (HCM-SME).

Tuy nhiên, một trong những rào cản khiến SME khó tiếp cận vốn ngân hàng nằm ở khâu thẩm định. Theo ông Lợi, việc duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán hoặc chưa chuẩn hóa chứng từ khiến ngân hàng khó đánh giá chính xác tình hình tài chính, dòng tiền và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

"Muốn ngân hàng tin tưởng trao vốn, trước tiên SME phải tự nâng tầm quản trị, chuẩn hóa chứng từ và chứng minh được dòng tiền cũng như lợi nhuận thực", ông Lợi nhấn mạnh.

Theo ông, tín dụng ngân hàng chỉ là một trong nhiều kênh huy động vốn. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn lực từ quỹ đầu tư, công ty tài chính, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu hoặc các khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất còn cao, SME cũng cần chủ động tìm hiểu các chương trình tín dụng ưu đãi theo định hướng của Chính phủ. Những doanh nghiệp thực hiện lộ trình phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chí ESG hoặc hướng đến Net Zero, có thể tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn tài chính xanh từ các tổ chức quốc tế.

Nhấn mạnh mục tiêu kết nối tại ngày hội Match to Growth 2026, ông Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch SAIGON-SME, cho biết chương trình tập trung vào ba nội dung: kết nối khách hàng (Match Clients), kết nối công nghệ (Match Technology) và kết nối nguồn vốn (Match Fund).

"Một doanh nghiệp có thể phát triển bằng nội lực, nhưng một cộng đồng doanh nghiệp kết nối hiệu quả có thể cùng nhau tiến xa hơn. Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc biết nhau, mà phải giải quyết đúng ba trụ cột cốt lõi", ông Tài nói.

Tại sự kiện, Vietcombank đã mang đến bộ giải pháp tài chính toàn diện cho SME: ngân hàng số VCB DigiBiz miễn phí giao dịch online, VCB CashUp quản trị dòng tiền tập trung, VCB OneQR/Merchant Up thu tiền đa phương thức không cần máy POS, cùng các gói vay ưu đãi lãi suất chỉ từ 6%/năm phục vụ vốn lưu động, đầu tư trung dài hạn và dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Vietcombank đem đến giải pháp tài chính đồng bộ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) - Ảnh: TL



Trong khi đó, Maritime Bank (MSB) đã mang đến gói tín dụng MAIN SME với hạn mức lên đến 200 tỉ đồng, kết hợp linh hoạt tài sản bảo đảm và tín chấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp.

Điều này cho thấy các ngân hàng cũng đã thích ứng rất nhanh với thách thức của thị trường, chủ động đưa ra nhiều gói giải pháp hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp SME.

Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Sài Gòn ký kết hợp tác với Asia CEO Community với mong muốn các doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, tiếp cận công nghệ tiên tiến và các nguồn vốn ưu đãi - Ảnh: TL

Bứt phá từ thương mại điện tử xuyên biên giới Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Lê Gia Khánh - Account Manager đại diện Amazon Global Selling Việt Nam, cho biết thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra bước ngoặt chiến lược cho ngành xuất khẩu Việt Nam. Quy mô thị trường thương mại điện tử toàn cầu dự báo sẽ tăng từ 4,25 nghìn tỉ USD lên 8,91 nghìn tỉ USD vào năm 2030, chiếm tới 21% tổng doanh số bán lẻ thế giới. Bà Nguyễn Lê Gia Khánh - Account Manager đại diện Amazon Global Selling Việt Nam chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: TL Tại Việt Nam, kinh tế số đã đóng góp khoảng 12,3% GDP, đưa nước ta vào nhóm các thị trường xuất khẩu thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Thay vì phụ thuộc vào các hợp đồng gia công (OEM) hay kênh B2B truyền thống, chiến lược "bán trực tiếp cho người tiêu dùng toàn cầu (B2C)" đang giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tự chủ thương hiệu và tối ưu hóa biên lợi nhuận. Thực tế ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi số lượng sản phẩm từ doanh nghiệp Việt bán ra trên Amazon tăng 35% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu tăng gần 30%, kéo theo doanh thu từ các sản phẩm có thương hiệu tăng 40%. Đáng chú ý, số đối tác bán hàng đạt doanh thu từ 1 triệu USD/năm trở lên tăng 30%, và có tới 60% đối tác cán mốc từ 500.000 USD/năm. Các ngành hàng chủ lực như may mặc, sức khỏe và chăm sóc cá nhân, làm đẹp, nhà cửa và thực phẩm (tăng vọt 84% sang Mỹ) liên tục ghi nhận kỷ lục mới. Theo đại diện từ Amazon, rào cản về quy mô vận hành giờ đây được xóa bỏ nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống logistics hiện đại. Doanh nghiệp có thể ứng dụng trợ lý AI để dự báo tồn kho, tự tạo hình ảnh/video chuẩn quốc tế, và phân tích dữ liệu thị trường ngách.