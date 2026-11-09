Sinh viên tìm hiểu cách làm truyền thông thúc đẩy phát triển từ thực tiễn

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, chuyên đề “Truyền thông thúc đẩy phát triển” mang đến cho sinh viên góc nhìn thực tế về cách triển khai các chương trình tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

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Chủ đề: Việt Nam Xanh 2026