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SCG tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm tự động hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

tác giả
T.D.V - T.T
T.D.V - T.T
T.D.V - T.T

SCG phối hợp cùng Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Báo Dân trí và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP.HCM tổ chức ESG Company Tour 2026 lần thứ hai tại Nhà máy Nhựa Bình Minh với chủ đề “Tự động hóa - Hiệu quả - Tài chính xanh”.

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Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh kiêm Phó Chủ tịch SCG Việt Nam chia sẻ về ý nghĩa của Go Together - Ảnh: SCG

Nhà máy Nhựa Bình Minh - Điểm đến thứ hai

Tự động hóa ngày càng được doanh nghiệp sản xuất chú trọng nhằm nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và phát triển bền vững. Tuy nhiên, hạn chế về vốn và năng lực triển khai khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) gặp khó khăn trong việc lựa chọn giải pháp đầu tư và tiếp cận tài chính xanh.

Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh kiêm Phó Chủ tịch SCG Việt Nam, chia sẻ: "Khối SME chính là động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Khi các SME phát triển vững mạnh, chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp sẽ gia tăng năng lực cạnh tranh - và Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó chính là tinh thần cốt lõi của Go Together."

Trong bối cảnh đó, Nhà máy Nhựa Bình Minh - thành viên của tập đoàn SCG - đã trở thành điểm đến tiếp theo của ESG Company Tour 2026, mang đến mô hình tham khảo về ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững.

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Các doanh nghiệp tham quan Nhà máy Nhựa Bình Minh, tìm hiểu các giải pháp tự động hóa và tối ưu hiệu quả sản xuất - Ảnh: SCG

Với định hướng phát triển theo mô hình 4P (Process, Productivity, People, và Product), Nhựa Bình Minh đã từng bước hiện đại hóa sản xuất thông qua ứng dụng các giải pháp tự động hóa và công nghệ số: triển khai hệ thống cấp liệu, phối trộn tự động, ứng dụng robot trong công đoạn lấy, cắt sản phẩm và lắp ráp van PVC, đồng thời tích hợp AI, IoT và dữ liệu thời gian thực…

Bên cạnh đó, phiên thảo luận "ESG 2026: Tự động hóa - Hiệu quả - Tài chính xanh" đi sâu vào các vấn đề như lựa chọn hạng mục tự động hóa, đánh giá hiệu quả đầu tư và cân bằng năng suất với mục tiêu bền vững. Các diễn giả cũng chia sẻ điều kiện tiếp cận nguồn vốn xanh, giúp SME xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.

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Phiên thảo luận mang đến góc nhìn thực tiễn về hiệu quả đầu tư và khả năng tiếp cận tài chính xanh cho SME - Ảnh: SCG

Nối dài hành trình thúc đẩy sản xuất xanh

Trước đó, vào tháng 8-2026, ESG Company Tour đầu tiên tại nhà máy Prime Tiền Phong đã tạo cơ hội cho người tham gia tìm hiểu mô hình phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột Sản xuất xanh, Sản phẩm xanh và Không gian xanh của Prime Group.

Với sáng kiến Go Together, SCG tái khẳng định cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam - mang đến những hiểu biết thực tế, sự tham vấn chuyên gia và các giải pháp hữu ích.

Nhờ kết nối mục tiêu ESG với thực tiễn vận hành sản xuất, SCG góp phần thúc đẩy tiến trình hướng tới Net Zero 2050 của Việt Nam bằng đổi mới công nghệ, tiết kiệm tài nguyên và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

- Ảnh 4.Nhựa Bình Minh tiếp tục hành trình ‘Thương nguồn nước - Yêu tương lai’

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) tiếp tục triển khai dự án “Thương nguồn nước - Yêu tương lai”, mang nguồn nước sạch đến cho cán bộ chiến sĩ, người dân nơi biên giới Quảng Trực, Lâm Đồng và các hộ dân miền núi Ngọc Chiến, Sơn La.

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    Chủ đề: SCG Việt Nam xanh ESG Nhựa Bình Minh nhựa

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