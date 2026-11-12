Scarlet Witch trở lại, Doctor Doom đang âm mưu điều gì?

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) bất ngờ trở lại trong cảnh after-credits tập cuối series VisionQuest - Ảnh: Marvel Studios

Marvel tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ khi hé lộ sự trở lại của Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) trong tập cuối series VisionQuest. Đáng chú ý, người xuất hiện bên cạnh Wanda Maximoff không phải Vision hay hai người con Billy và Tommy, mà là Doctor Doom do Robert Downey Jr. thủ vai.

Cảnh phim không chỉ xác nhận Wanda vẫn còn sống sau những gì xảy ra tại núi Wundagore mà còn gợi mở mối liên hệ giữa cô và phản diện trung tâm của Avengers: Doomsday.

Doctor Doom đánh thức Scarlet Witch sau 4 năm

Trong cảnh after-credits của tập cuối VisionQuest, Marvel tái hiện khoảnh khắc kết thúc của Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Năm 2022, Wanda tự chôn vùi mình dưới đống đổ nát núi Wundagore sau khi phá hủy Darkhold trên khắp các thực tại.

Tuy nhiên, lần này, cảnh phim tiếp tục với sự xuất hiện của Doctor Doom. Hắn dùng năng lực nâng những tảng đá khỏi cơ thể Wanda rồi nói: "Scarlet Witch, hãy tỉnh dậy, sức mạnh của ngươi sẽ thuộc về ta".

Scarlet Witch trở lại sau 4 năm vắng bóng, hé lộ bước ngoặt mới trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel - Ảnh: Marvel Studios

Ngay sau đó, Wanda bất ngờ mở mắt. Chi tiết này xác nhận nhân vật vẫn còn sống, đồng thời làm dấy lên nhiều suy đoán về vai trò của cô trong cuộc chiến sắp tới của MCU.

Trước khi tập cuối lên sóng, Marvel đăng tải một thông điệp bằng mã nhị phân trên mạng xã hội. Người hâm mộ nhanh chóng giải mã được nội dung: "Chúng ta không bao giờ thực sự có thể rời xa nhau, dù có cố gắng".

Đây là câu thoại xuất hiện trong tập cuối WandaVision (2021), gợi nhắc mối quan hệ giữa Wanda và Vision. Thông điệp được đăng tải trước khi cảnh hậu danh đề hé lộ Wanda trở lại càng khiến người hâm mộ chú ý đến sự kết nối giữa hai series.

Doctor Doom xuất hiện và đánh thức Scarlet Witch - Ảnh: Marvel Studios

Doctor Doom đang âm mưu gì?

Việc Doctor Doom xuất hiện bên cạnh Scarlet Witch khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về mục đích thực sự của hắn. Câu nói muốn chiếm đoạt sức mạnh của Wanda cho thấy nhân vật này có thể đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Doom.

Với khả năng thao túng thực tại và sức mạnh ma thuật hỗn mang, Scarlet Witch được xem là một trong những nhân vật quyền năng nhất MCU. Nếu Doom có thể kiểm soát hoặc khai thác năng lực này, hắn sẽ sở hữu lợi thế lớn trong cuộc chiến đa vũ trụ.

Scarlet Witch sở hữu ma thuật hỗn mang (Chaos Magic), nguồn sức mạnh giúp cô thao túng thực tại - Ảnh: Marvel Studios

Đáng chú ý, Wanda không phải nhân vật duy nhất được hé lộ có liên quan đến kế hoạch của Doctor Doom. Một cảnh sau phần credits mới được bổ sung trong Avengers: Endgame - Encore cho thấy Doom bắt cóc Hulk (Mark Ruffalo).

Việc cả Scarlet Witch và Hulk cùng xuất hiện trong những tình tiết liên quan đến Doom làm dấy lên giả thuyết hắn đang tập hợp hoặc tìm cách kiểm soát các siêu anh hùng sở hữu sức mạnh đặc biệt. Tuy nhiên, Marvel chưa xác nhận mục đích cụ thể của những hành động này.

Doctor Doom và Scarlet Witch có mối liên hệ phức tạp trong bộ truyện Avengers: The Children's Crusade - Ảnh: Marvel Comics

Trong nguyên tác truyện tranh, mối liên hệ giữa Doctor Doom và Scarlet Witch từng được khai thác trong Avengers: The Children's Crusade (2010-2012). Câu chuyện xoay quanh hành trình Billy và Tommy tìm kiếm người mẹ mất tích, đồng thời hé lộ những bí mật liên quan đến Wanda và Doom.

Dù chưa rõ MCU có sử dụng lại cốt truyện này hay không, sự trở lại của Wanda cùng việc Doom trực tiếp đánh thức cô mở ra khả năng hai nhân vật sẽ có mối liên hệ quan trọng trong phần phim tiếp theo.