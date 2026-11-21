Satrafoods khai trương cửa hàng mới tại 297D Bùi Hữu Nghĩa

Ngày 20-11, SATRA đưa vào hoạt động cửa hàng Satrafoods tại 297D Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM, kết hợp thế mạnh nguồn hàng của San Hà với năng lực bán lẻ, phục vụ đa dạng nhu cầu mua sắm của người dân.

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