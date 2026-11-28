Quả bom dài khoảng 1,5m phát hiện trong đống đất đá sạt lở - Ảnh: UBND xã La Lay

Chiều 28-11, ông Lê Quang Thạch - Chủ tịch UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị - cho biết lúc 9h sáng cùng ngày, khi san gạt đất đá tại điểm sạt lở ở km9 quốc lộ 15D, các nhân công phát hiện một quả bom nằm lộ thiên trên lớp đất đá.

Theo ông Thạch, vật thể nằm gần trục đường giao thông, trên nền đất đá rời nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao nếu có tác động ngoại lực, rung chấn hoặc đất đá tiếp tục sạt trượt.

“Lực lượng công binh đang tiếp cận hiện trường”, Chủ tịch xã La Lay cho hay.

Theo Ban chỉ huy quân sự xã La Lay, hiện chưa xác định được chủng loại và tình trạng ngòi nổ, nhưng có thể là bom MK82.

Vật thể bằng kim loại, hình trụ thuôn dài, đã gỉ sét, đường kính ước tính 20cm, dài 1,5m.

Do phát hiện bom nên việc san gạt, giải phóng điểm sạt lở phải dừng lại - Ảnh: UBND xã La Lay

Ngay sau khi phát hiện, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp Công an xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và thôn La Lay cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm, trực canh gác 24/24 giờ.

Ban Chỉ huy quân sự xã đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để sớm có phương án xử lý, bảo đảm cho đơn vị thi công khắc phục sạt lở và thông tuyến quốc lộ 15D.

Trước đó, rạng sáng 28-11, taluy dương tại km9+400 quốc lộ 15D, đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay, tiếp tục sạt xuống nền đường, gây ách tắc giao thông.

Đây là lần thứ ba trong tháng 11 vị trí này bị sạt lở, trong khi quốc lộ 15D là tuyến đường độc đạo lên cửa khẩu quốc tế La Lay.