Samsung Solve for Tomorrow 2026 lập kỷ lục với hơn 2.900 bài dự thi

Ban tổ chức trao giải nhất cho 2 đội thi - Ảnh: NAM TRẦN

Tham dự buổi lễ có ông Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc điều hành NIC; ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, giáo viên và học sinh.

Hơn 2.900 bài dự thi

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 ghi nhận quy mô lớn nhất kể từ khi triển khai tại Việt Nam năm 2019, với sự tham gia của hơn 1.800 trường THCS và THPT trên cả nước, trải rộng tại 34 tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức nhận được hơn 2.900 bài dự thi, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của phong trào học tập STEM trong học sinh.

Cuộc thi năm nay được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Samsung và NIC, góp phần thúc đẩy các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được đề cập trong Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Tại vòng chung kết, 17 đội thi xuất sắc nhất mang đến những giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, tập trung vào ba lĩnh vực: phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội, hướng tới giáo dục và phát triển tương lai; ứng dụng công nghệ phát triển xã hội bền vững.

Hội đồng giám khảo đánh giá cao các dự án không chỉ ở tư duy công nghệ mà còn ở tính nhân văn, khi hướng đến giải quyết những vấn đề gần gũi trong giáo dục, sức khỏe, an toàn và môi trường, phục vụ học sinh, người nông dân và cộng đồng địa phương.

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, các giải pháp tại vòng chung kết có mức độ hoàn thiện cao hơn đáng kể so với vòng phát triển sản phẩm. Các đội thi cũng thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm vững công nghệ và sản phẩm do mình phát triển.

Đội thi giành giải nhất vỡ òa cảm xúc khi ban tổ chức công bố giải thưởng - Ảnh: NAM TRẦN

Kết quả, ban tổ chức trao hai giải nhất cho 2 đội thi: Đội NOVARISE - TH&THCS FPT Đà Nẵng với đề tài Nẹp cánh tay robot trị liệu (REHAB Play Arm).

Đội CDTD - THPT FPT Cần Thơ với đề tài CDGuard: Hệ thống AI-IoT cảnh báo sớm nguy cơ Cadimi khả dụng và hỗ trợ ra quyết định cải tạo đất trồng sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Mỗi giải sẽ nhận được 30 triệu đồng tiền mặt cho toàn đội và sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng cho mỗi thành viên, bao gồm thí sinh và giáo viên hướng dẫn.

Đặc biệt, hai trường có đội giành giải nhất được Samsung tài trợ phòng học STEM Lab trị giá 60.000 USD mỗi phòng.

Ngoài ra, ban tổ chức trao hai giải nhì, bốn giải ba và chín giải triển vọng. Mười tỉnh, thành phố và 20 trường tiêu biểu cũng được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Phong trào Samsung Solve for Tomorrow 2026 nhờ thành tích nổi bật trong hoạt động đào tạo trực tuyến.

Ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Giám đốc điều hành NIC (Bộ Tài chính) - Ảnh: NAM TRẦN

Tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Giám đốc điều hành NIC, Bộ Tài chính, cho biết với vai trò là hạt nhân thúc đẩy Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quốc gia, NIC cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và toàn diện hơn nữa với Samsung trong các mùa giải Solve for Tomorrow tiếp theo.

NIC cũng cam kết cùng Samsung không ngừng mở rộng độ phủ, mang các chương trình đào tạo STEM, AI và Bootcamp đến với nhiều trường học hơn nữa, để những con số của các mùa giải sau sẽ ngày càng ấn tượng và vượt qua những kỷ lục của năm nay.

"NIC sẵn sàng mở rộng Mạng lưới Chuyên gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam trên toàn cầu để kết nối, cố vấn, hỗ trợ hoàn thiện các ý tưởng của học sinh, đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế tại địa phương và tiến tới thương mại hóa nếu có tiềm năng", ông Hoàng Trung Hiếu nhấn mạnh.

Ông Na Ki Hong - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong chia sẻ khi nguồn lực công nghệ cùng triết lý giáo dục toàn cầu của Samsung hòa cùng tầm nhìn, sứ mệnh và vai trò dẫn dắt của NIC, đã tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc.

Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm quy mô cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, mà còn mở ra những cơ hội trải nghiệm, học hỏi và vươn xa tốt nhất cho học sinh Việt Nam.

Ông Na Ki Hong khẳng định Samsung cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng NIC, các thầy cô và nhà trường, để luôn là chiếc cầu nối vững chắc, nâng cánh cho những ước mơ công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam được bay cao và bay xa hơn nữa.

Bên cạnh Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Việt Nam còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thế hệ trẻ như Samsung Innovation Campus (SIC), trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và bán dẫn; đồng thời xây dựng, vận hành Ngôi trường Hy vọng Samsung dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao các giải cho các đội thi xuất sắc - Ảnh: NAM TRẦN