Gói đặc quyền ưu đãi Sacombank Care kết hợp các giải pháp bảo hiểm với quyền lợi trong giao dịch ngân hàng - Ảnh: DNCC

Mỗi gia đình có những mục tiêu tài chính khác nhau, từ bảo vệ thu nhập, tích lũy cho tương lai đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Vì vậy, việc lựa chọn giải pháp tài chính không chỉ phụ thuộc vào khả năng chi trả mà còn cần phù hợp với kế hoạch và nhu cầu của từng người.

Nắm bắt nhu cầu này, Sacombank phát triển các giải pháp bảo hiểm kết hợp với dịch vụ ngân hàng, hướng đến việc hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong quản lý tài chính cá nhân và gia đình.

Đa dạng giải pháp theo nhu cầu tài chính

Trong hệ sinh thái sản phẩm của Sacombank, các giải pháp bảo hiểm được thiết kế theo những mục tiêu khác nhau. An Tâm Hạnh Phúc hướng đến nhu cầu bảo vệ và đồng hành cùng khách hàng qua các giai đoạn cuộc sống. An Tâm Đầu Tư kết hợp yếu tố bảo vệ với cơ hội đầu tư thông qua các quỹ. Trong khi đó, An Tâm Vững Bước tập trung vào mục tiêu tích lũy, với quyền lợi khi hợp đồng đáo hạn.

Việc phân chia các sản phẩm theo mục tiêu giúp khách hàng có thêm lựa chọn, tùy thuộc vào nhu cầu bảo vệ, kế hoạch đầu tư và khả năng tài chính của mình.

Bên cạnh các giải pháp bảo hiểm, Sacombank triển khai gói đặc quyền Sacombank Care nhằm kết hợp quyền lợi bảo hiểm với những ưu đãi trong giao dịch ngân hàng. Các quyền lợi gồm ưu đãi lãi suất tiền gửi tiết kiệm, hỗ trợ về hạn mức vay vốn, miễn giảm phí thường niên và một số chính sách dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ tài khoản VIP.

Cách kết hợp này hướng đến việc mở rộng giá trị sử dụng dịch vụ, thay vì giới hạn mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng trong từng giao dịch riêng lẻ.

Ưu đãi hoàn phí khi tham gia bảo hiểm

Bên cạnh các quyền lợi đi kèm, Sacombank triển khai chương trình hoàn phí bảo hiểm đến hết ngày 31-12-2026, nhằm hỗ trợ khách hàng giảm chi phí trong giai đoạn đầu tham gia các sản phẩm.

Chương trình ưu đãi giúp khách hàng tối ưu hơn chi phí khi tham gia bảo hiểm - Ảnh: DNCC

Cụ thể, với hai sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc và An Tâm Đầu Tư, khách hàng được hoàn 20% phí bảo hiểm năm đầu đối với hợp đồng có mức phí từ 15 triệu đồng và 25% đối với hợp đồng có mức phí từ 30 triệu đồng. Khi tiếp tục đóng phí năm thứ hai, khách hàng được hoàn thêm 10% theo chính sách chương trình.

Đối với An Tâm Vững Bước, khách hàng lựa chọn phương thức đóng phí trong hai năm có thể nhận mức hoàn phí lên đến 30% phí bảo hiểm năm đầu.

Các mức ưu đãi được áp dụng theo điều kiện của chương trình. Đây là một trong những chính sách Sacombank đưa ra nhằm giảm chi phí tham gia bảo hiểm, đồng thời khuyến khích khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.