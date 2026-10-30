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Rơi trực thăng quân sự Ý tại Bosnia, 15 người thương vong

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Một trực thăng quân sự Ý tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) gặp nạn và rơi tại Bosnia.

Rơi trực thăng quân sự Ý tại Bosnia, 15 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ rơi trực thăng CH-47 Chinook thuộc lực lượng Ý trong Phái bộ EUFOR Althea của Liên minh châu Âu, gần làng Gorice, đặc khu Brčko nằm ở Bosnia và Herzegovina ngày 29-10 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 30-10 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ý thông tin chiếc trực thăng CH-47 Chinook chở tổng cộng 15 người. Trong số 4 người thiệt mạng, có 2 quân nhân Ý và 2 thành viên thuộc Quân đoàn Quân sự Tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ nước này.

11 người bị thương còn lại đều đang được điều trị và không có trường hợp nào trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Hãng thông tấn ANSA đưa tin trực thăng rơi tại làng Gorice, thuộc đặc khu Brčko của Bosnia và Herzegovina. 

Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy chiếc trực thăng vận tải quân sự bị lật trên mặt đất và vỡ thành nhiều mảnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự đau buồn trước mất mát này.

Rơi trực thăng quân sự Ý tại Bosnia, 15 người thương vong - Ảnh 3.

Một chiếc trực thăng CH-47 Chinook của quân đội Mỹ - Ảnh minh họa: AFP

"Trong thời khắc đau buồn vô hạn này, trước hết tôi nghĩ đến gia đình những người đã thiệt mạng. Tôi xin gửi lời chia buồn cá nhân và thay mặt toàn thể ngành quốc phòng đến họ", ông Crosetto nói.

Theo Bộ Quốc phòng nước này, chiếc trực thăng gặp nạn đang được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch Althea do lực lượng quân sự EU (EUFOR) thực hiện. Chiến dịch có nhiệm vụ giám sát việc thực thi Hiệp định Hòa bình Dayton.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân của các nạn nhân trên mạng xã hội X: "Tôi hướng về các nạn nhân, gia đình họ và tất cả những người đang phải trải qua những giờ phút đau đớn, lo âu tột cùng khi tham gia sứ mệnh thúc đầy hòa bình và ổn định trong khu vực".

Rơi trực thăng quân sự Ý tại Bosnia, 15 người thương vong - Ảnh 4.Rơi trực thăng quân đội Iran, 4 người thiệt mạng

Một trực thăng quân đội Iran đã rơi xuống một ngôi chợ tại tỉnh Isfahan (miền trung Iran) vào ngày 24-2, khiến 4 người thiệt mạng.

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THANH HIỆP
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    Chủ đề: trực thăng Ý rơi trực thăng EU trực thăng quân sự

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