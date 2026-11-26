Dòng vật chất núi lửa pyroclastic được phát hiện ở độ sâu hơn 6.000m - Ảnh: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

Năm 2024, robot điều khiển từ xa Jason/Medea thực hiện 7 chuyến lặn khảo sát dọc đoạn dài khoảng 300km của rãnh Mariana. Robot ghi nhận những lớp đá mỏng, phẳng với hình dạng hình học đều đặn ở độ sâu hơn 6.000m.

Phân tích gần đây cho thấy đây có thể là tàn tích của dòng vật chất núi lửa pyroclastic - hỗn hợp khí nóng, tro bụi và các mảnh đá hình thành trong những vụ phun trào dữ dội, theo trang IFLScience ngày 24-11.

Giáo sư Robert Stern, Đại học Texas tại Dallas (Mỹ), tác giả chính nghiên cứu, cho biết những phiến đá hình chữ nhật là dấu hiệu đặc biệt đáng chú ý. Hình dạng đều đặn của chúng được cho là kết quả của quá trình vật chất núi lửa nóng co lại khi nguội đi.

Phát hiện gây bất ngờ vì ở độ sâu hàng nghìn mét, áp suất nước cực lớn được cho là có thể ngăn khí giãn nở - yếu tố quan trọng tạo ra những vụ phun trào núi lửa bùng nổ.

Tuy nhiên, các dấu tích mới cho thấy hoạt động này vẫn có thể xảy ra trong điều kiện khắc nghiệt như vậy.

Theo các nhà khoa học, những vụ phun trào dưới biển sâu có thể khác đáng kể so với trên mặt đất.

Áp suất nước lớn hạn chế sự giãn nở của khí và làm thay đổi cách magma giải phóng năng lượng. Vì vậy, mức độ bùng nổ của chúng có thể thấp hơn nhiều so với các vụ phun trào trên cạn.

Nhóm nghiên cứu hiện muốn xác định chính xác vị trí các miệng núi lửa để tìm hiểu cơ chế hoạt động.

Một câu hỏi khác được quan tâm là nguyên nhân vực sâu Challenger, phần sâu nhất của rãnh Mariana, đạt độ sâu gần 11.000m.

Khu vực này hình thành khi mảng kiến tạo Thái Bình Dương bắt đầu trượt xuống dưới mảng biển Philippines khoảng 52 triệu năm trước.

Nghiên cứu mới ủng hộ giả thuyết rằng sự liên kết tương đối yếu giữa hai mảng giúp mảng Thái Bình Dương chìm xuống dễ dàng hơn, uốn cong với góc lớn và tạo nên vực sâu đặc biệt.

Tuy nhiên, robot Jason/Medea chỉ có thể hoạt động đến độ sâu 6.500m, chưa thể khảo sát phần đáy sâu nhất của rãnh Challenger Deep.

Các nhà khoa học hy vọng có thể tiếp tục thám hiểm khu vực này bằng những thiết bị chịu được áp suất lớn hơn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Earth Science.