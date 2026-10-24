Rà soát 4 vị trí dự kiến phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc qua Bắc Trung Bộ

Dự kiến có 4 vị trí triển khai phạt không giữ khoảng cách tại đoạn cao tốc Bắc - Nam từ Nghệ An vào Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 24-10, Khu Quản lý đường bộ II cho biết đơn vị đã rà soát báo hiệu đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông thuộc phạm vi quản lý, theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông để xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Đoạn tuyến được rà soát dài 353,8km, từ km387+000, khu vực hầm Trường Vinh, Nghệ An, đến km740+800, khu vực Cam Lộ, Quảng Trị. Toàn tuyến có 120 điểm bố trí biển báo và sơn vạch khoảng cách an toàn, gồm 56 điểm bên phải và 64 điểm bên trái, bình quân khoảng 5,92km/cụm.

Các vị trí đều được bố trí theo hồ sơ thiết kế. Hệ thống biển báo và vạch sơn mặt đường còn rõ nét, đáp ứng quy định và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Trong đó có 4 vị trí được Cục Cảnh sát giao thông đề xuất áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

4 vị trí này gồm: km421+300 hướng Nam - Bắc (trái tuyến) thuộc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, km436+200 hướng Bắc - Nam (phải tuyến; đoạn tuyến đầu tư theo hình thức BOT) thuộc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Và km597+100 hướng Bắc - Nam (phải tuyến) thuộc đoạn Vũng Áng - Bùng, km646+600 hướng Nam - Bắc (trái tuyến) thuộc đoạn Bùng - Cam Lộ.

Cả 4 vị trí đều có vạch sơn 7.8 trên mặt đường và cụm 5 biển báo khoảng cách tương ứng 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí này còn nguyên trạng, chưa bị mòn, mờ hay hư hỏng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và điều kiện kỹ thuật, lực lượng chức năng sẽ triển khai xử phạt tại các vị trí có vạch sơn 7.8, biển báo khoảng cách.