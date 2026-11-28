VNPAY là đối tác chính đồng hành cùng Vibrant HCMC 2026 - sự kiện kích cầu du lịch, tiêu dùng, mua sắm - Ảnh: VNPAY

Thanh toán không tiền mặt là một trong những nội dung được chú trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, mua sắm và tiêu dùng thuộc chương trình Vibrant HCMC - Shopping Season 2026.



Là đối tác đồng hành chính của chương trình, VNPAY mang đến hàng loạt mã giảm giá, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí khi mua sắm và sử dụng dịch vụ trong dịp cuối năm.

Loạt ưu đãi mua sắm khi quét VNPAY-QR

Theo VNPAY, từ nay đến hết ngày 31-12-2026, khách hàng có cơ hội nhận nhiều ưu đãi khi thanh toán qua VNPAY-QR tại các hệ thống bán lẻ, siêu thị, nhà hàng tham gia chương trình.

Với nhóm sản phẩm công nghệ, khách hàng mua sắm tại Minh Tuấn Mobile và Hoàng Hà Mobile có cơ hội được giảm đến 1 triệu đồng cho hóa đơn từ 30 triệu đồng. Tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, mức giảm lên đến 250.000 đồng tùy giá trị hóa đơn.

Các chương trình ưu đãi cũng được triển khai tại nhiều địa điểm mua sắm, ăn uống, đáp ứng nhu cầu chi tiêu hằng ngày của người dân.

Cụ thể, khách hàng thanh toán tại AEON được giảm đến 30.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng; tại Phúc Long Heritage được giảm 15.000 đồng cho đơn hàng từ 120.000 đồng.

Ngoài ra, người dùng còn có thể nhận ưu đãi khi thanh toán tại BRG Retail, Three O'Clock Coffee và một số đối tác khác.

Đặc biệt, bên cạnh nguồn tiền từ tài khoản ngân hàng, khách hàng lựa chọn nguồn tiền thẻ tín dụng khi quét VNPAY-QR còn có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi.

Khách hàng quét VNPAY-QR sử dụng nguồn tiền thẻ tín dụng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn - Ảnh: VNPAY

Theo đó, khách hàng sử dụng tính năng thanh toán VNPAY-QR bằng thẻ tín dụng trên ứng dụng của Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank có thể nhập mã VNPAY50 để được giảm 20% giá trị giao dịch, tối đa 50.000 đồng cho hóa đơn từ 200.000 đồng.



Đáng chú ý, trong khung giờ từ 12h đến 13h thứ sáu hằng tuần, với mã VNPAYFLASH, khách hàng được giảm 1 triệu đồng cho hóa đơn từ 30 triệu đồng khi mua sắm tại Phong Vũ, Minh Tuấn Mobile, Nguyễn Kim và FPT Shop.

Tại Viettel Store, khách hàng thanh toán VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng cũng có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 250.000 đồng, tùy giá trị hóa đơn.

Tiết kiệm chi phí du lịch, đi lại và giải trí

Không chỉ ưu đãi tại các điểm bán, VNPAY còn triển khai nhiều chương trình giảm giá đối với các dịch vụ du lịch, đi lại và giải trí ngay trên ứng dụng VNPAY.

Với dịch vụ đặt vé máy bay, khách hàng được giảm 100.000 đồng cho đơn hàng từ 3 triệu đồng. Riêng khách hàng mới có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 200.000 đồng khi đặt vé máy bay quốc tế với giá trị đơn hàng từ 6,5 triệu đồng.

Đối với dịch vụ đặt vé xem phim, người dùng có thể nhận mã ưu đãi tại BHD Star, Lotte Cinema và CGV với các mức 74.000 đồng/vé, 84.000 đồng/vé và 99.000 đồng/vé. Riêng khách hàng mới đặt vé tại CGV được áp dụng mức giá 89.000 đồng/vé.

Bên cạnh đó, chương trình FILM DAY mang đến ưu đãi giảm 50%, tối đa 20.000 đồng khi đặt vé vào thứ năm hằng tuần, theo điều kiện áp dụng của chương trình.

Khách hàng cũng có thể tìm kiếm các chương trình ưu đãi khi đặt vé tàu hỏa, xe khách trên ứng dụng VNPAY để tiết kiệm chi phí đi lại trong mùa cao điểm du lịch cuối năm và dịp Tết.

Mở rộng tiện ích thanh toán cho người dân và hộ kinh doanh

Cùng với việc triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, VNPAY không ngừng mở rộng tiện ích thanh toán số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Với giải pháp VNPAY-QR, bên cạnh nguồn tiền từ tài khoản ngân hàng, khách hàng có thể lựa chọn nguồn tiền thẻ tín dụng ngay khi quét mã mà không cần sử dụng thẻ vật lý.

VNPAY cũng phát triển giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới, giúp du khách quốc tế sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để quét mã VNPAY-QR khi mua sắm và sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Hiện giải pháp này được triển khai với du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia, tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình chi tiêu tại Việt Nam.

Đối với hộ kinh doanh, bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số của VNPAY tích hợp nhiều tiện ích trên cùng một thiết bị.

Từ thanh toán, tổng hợp doanh thu, quản lý bán hàng đến thực hiện nghĩa vụ thuế, người bán có thể thực hiện trên một thiết bị, qua đó giảm áp lực về chi phí và nhân sự vận hành.

Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý bán hàng thuận tiện, hiệu quả - Ảnh: VNPAY

Thông qua việc đồng hành cùng Vibrant HCMC - Shopping Season 2026, VNPAY kỳ vọng đưa các giải pháp thanh toán và dịch vụ số đến gần hơn với người tiêu dùng.



Với mạng lưới điểm chấp nhận VNPAY-QR, kết nối với các ngân hàng cùng hệ sinh thái dịch vụ trên ứng dụng, VNPAY hướng đến đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của người dân, từ mua sắm, ăn uống đến di chuyển và giải trí, góp phần thúc đẩy tiêu dùng không tiền mặt.