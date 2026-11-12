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VietinBank và bộ giải pháp giúp hộ kinh doanh bớt sổ sách, dễ quản doanh thu

tác giả
L. THANH
L. THANH
L. THANH

VietinBank và VNPAY cung cấp bộ giải pháp giúp hộ kinh doanh ghi nhận giao dịch, tổng hợp doanh thu, chi phí trên cùng một thiết bị, tiết kiệm thời gian quản lý bán hàng.

VietinBank và bộ giải pháp giúp hộ kinh doanh bớt sổ sách, dễ quản doanh thu - Ảnh 1.

Hộ kinh doanh sử dụng bộ giải pháp nộp thuế số của VietinBank và VNPAY - Ảnh: VietinBank

Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, VietinBank phối hợp với VNPAY triển khai các giải pháp thanh toán gồm VNPAY-QR, PhonePOS (biến điện thoại thành thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ), SmartPOS và Cổng thanh toán.

Khi đăng ký sử dụng một trong các giải pháp trên, hộ kinh doanh được trang bị loa thông báo giao dịch, đồng thời được tặng bộ giải pháp Nộp thuế số để hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh.

Theo VietinBank, với loa thông báo giao dịch, chủ cửa hàng có thể nhận biết ngay khoản thanh toán khi phát sinh. Doanh thu sau đó được tổng hợp tự động thông qua phần mềm quản lý bán hàng, giúp người bán giảm thao tác ghi chép thủ công, thuận tiện theo dõi và hạn chế nguy cơ thất thoát.

Các bước từ ghi nhận giao dịch, thống kê doanh thu đến tổng hợp chi phí được thực hiện trên cùng một thiết bị. Nhờ đó, chủ cửa hàng tiết kiệm thời gian quản lý, tập trung phục vụ khách hàng và chăm lo cho hoạt động kinh doanh.

Anh Hoàng, chủ một tiệm thuốc tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), cho biết anh chủ động tìm kiếm giải pháp phù hợp với quy mô cửa hàng. Cần công cụ dễ sử dụng, chi phí hợp lý và không đòi hỏi nhiều nhân sự vận hành, anh chọn giải pháp của VietinBank.

"Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ tư vấn nên nhanh chóng làm quen với các công cụ mới", anh Hoàng nói.

Theo chị Hồng - chủ tiệm quần áo ở phố cổ Hà Nội, giải pháp thanh toán qua mã VNPAY-QR giúp cửa hàng thuận tiện hơn khi phục vụ khách quốc tế. Với mã QR này, khách nước ngoài có thể quét và thanh toán trực tiếp, không cần tải thêm ứng dụng hay đổi tiền mặt. Ngoài ra, phần mềm quản lý bán hàng cũng giúp chị dễ dàng tổng hợp doanh thu cuối kỳ.

VietinBank và bộ giải pháp giúp hộ kinh doanh bớt sổ sách, dễ quản doanh thu - Ảnh 2.

VietinBank trang bị loa thông báo giao dịch cho hộ kinh doanh sử dụng bộ giải pháp Nộp thuế số - Ảnh: VietinBank

Với VNPAY, thông qua hệ sinh thái giải pháp và các chính sách hỗ trợ, VietinBank và VNPAY sẽ tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh mang đến công cụ phù hợp với nhu cầu và quy mô cửa hàng.

Từ những thao tác quen thuộc hằng ngày, người bán có thể từng bước ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh.

Miễn phí bộ giải pháp Nộp thuế số đến hết năm 2028

Hộ kinh doanh đăng ký sử dụng một trong các giải pháp thanh toán số được tặng bộ giải pháp Nộp thuế số, gồm phần mềm quản lý bán hàng, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử và chữ ký số, miễn phí đến hết năm 2028.

Để được tư vấn và hỗ trợ, hộ kinh doanh liên hệ hotline VNPAY: *3388.

VietinBank và bộ giải pháp giúp hộ kinh doanh bớt sổ sách, dễ quản doanh thu - Ảnh 3.VNPAY trang bị loa thông báo giao dịch cho hộ kinh doanh

VNPAY triển khai chương trình trang bị loa thông báo giao dịch cho hộ kinh doanh đăng ký sử dụng bộ giải pháp VNPAY-QR và máy POS, qua đó hỗ trợ người bán từng bước tiếp cận các giải pháp thanh toán và nộp thuế số.

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L. THANH
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    Chủ đề: VNPAY VNPAY-QR VietinBank bộ giải pháp

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