Thông tin Chính Phủ phối hợp cùng VNPAY và 4 ngân hàng lớn tặng 2027 suất hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay tới người dân - Ảnh: VNPAY

Theo thông tin đăng tải trên fanpage Thông tin Chính phủ, chương trình hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay dịp Tết được triển khai với sự phối hợp của VNPAY và 4 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank.



Cụ thể, chương trình dành 2027 suất hỗ trợ chi phí khi khách hàng đặt vé máy bay trên các ứng dụng ngân hàng gồm VCB Digibank, BIDV SmartBanking, Agribank Plus, VietinBank iPay Mobile và ứng dụng VNPAY, áp dụng cho các chuyến bay nội địa có ngày khởi hành từ 23-1 đến hết 7-2-2027.

Sau một năm học tập, làm việc xa nhà, nhiều người mong đến Tết để về thăm bố mẹ, ăn bữa cơm tất niên cùng gia đình. Khi tính chuyện về quê, tiền vé máy bay cũng là khoản phải cân đối cùng quà biếu và những khoản mua sắm cuối năm.

Với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi suất, người nhận có thể bớt một phần tiền vé để dành cho những khoản chi khác trong dịp Tết.

Khách hàng tiết kiệm chi phí di chuyển dịp Tết khi đặt vé máy bay ngay trên ứng dụng ngân hàng - Ảnh: VNPAY

Chi tiết chương trình



1. Đăng ký nhận hỗ trợ

Truy cập link và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của chương trình.

2. Công bố kết quả đăng ký

VNPAY xác định 2027 lượt đăng ký hợp lệ sớm nhất theo thời gian hệ thống ghi nhận. Danh sách người đủ điều kiện nhận hỗ trợ sẽ được công bố vào ngày 1-12-2026 tại phần bình luận này và trên website VNPAY.

3. Hướng dẫn đặt vé và sử dụng suất hỗ trợ

Bước 1: Truy cập tính năng Đặt vé máy bay trên ứng dụng Ngân hàng (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) hoặc ứng dụng VNPAY.

Bước 2: Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành các chuyến bay Nội địa trong khoảng 23-1-2027 - 7-2-2027.

Bước 3: Tại màn hình xác nhận giao dịch, chọn mã quà tặng của chương trình.

Bước 4: Kiểm tra thông tin, xác nhận giao dịch và thanh toán.

4. Lưu ý

Mỗi khách hàng (mỗi số điện thoại) được nhận tối đa 1 mã quà tặng trị giá 500.000 đồng, sử dụng 1 lần. Mã áp dụng cho các chuyến bay Nội địa khởi hành từ ngày 23-1-2027 đến hết ngày 7-2-2027.

Chương trình có thể kết thúc sớm khi đã đủ 2027 lượt đăng ký hợp lệ.

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