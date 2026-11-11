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Quảng Trị ra văn bản khẩn sau khi 40 giếng khoan 'mọc' lên ở khu vực mở rộng quốc lộ 9

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HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu siết quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các dự án giao thông, tránh trường hợp xây dựng để trục lợi đền bù khi hàng chục giếng khoan xuất hiện bất thường dọc quốc lộ 9.

Quảng Trị ra văn bản khẩn sau khi 40 giếng khoan mọc lên trong đêm ở khu vực mở rộng quốc lộ 9 - Ảnh 1.

Giếng khoan mọc lên với ý định đón đầu đền bù dự án mở rộng quốc lộ 9 qua xã Cửa Việt - Ảnh: UBND xã Cửa Việt

Ngày 11-11, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi các sở, ngành, công an tỉnh, các ban quản lý dự án và UBND các xã, phường về tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, đất đai, trật tự xây dựng trong phạm vi quy hoạch các dự án đường bộ đang chuẩn bị đầu tư, sau khi có thông tin hàng loạt công trình chờ đền bù mọc lên dọc quốc lộ 9.

Gần đây, tại một số xã xảy ra tình trạng xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây, làm hàng rào, khoan giếng và tạo lập tài sản tại một số khu vực có dự án đi qua, nhằm "đón đầu" chính sách bồi thường, hỗ trợ.

UBND tỉnh cho rằng nếu không kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, tình trạng này sẽ làm phát sinh vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng tiến độ dự án.

Tỉnh Quảng Trị giao UBND các xã, phường ghi nhận, cập nhật hiện trạng đất, nhà ở, công trình, cây trồng và tài sản khác, chú trọng vị trí, thời điểm phát hiện, hình ảnh với những trường hợp có dấu hiệu phát sinh tài sản bất thường. Việc ghi nhận phải đầy đủ, khách quan để làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ.

Đáng chú ý, chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn...

Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cũng được giao phối hợp thực hiện nhiều phần việc để xử lý hành vi lợi dụng dự án lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, tạo lập tài sản trục lợi chính sách bồi thường.

Việc quản lý hiện trạng được áp dụng trên toàn bộ các dự án giao thông đường bộ đang chuẩn bị đầu tư, nhằm tránh lặp lại tình trạng phát sinh tài sản trước thời điểm thu hồi đất.

Trước đó, không lâu sau khi xã Cửa Việt phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1, có tổng mức đầu tư 748 tỉ đồng thì có nhiều trường hợp vi phạm.

Ngày 7-11, xã Cửa Việt đã xử lý hàng chục giếng khoan trái quy định tại khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 9.

Lãnh đạo xã Cửa Việt cho biết, các hộ dân thuê người khoan giếng vào ban đêm. Chỉ trong ít ngày, 40 giếng đã được hoàn thành. Trước tình trạng trên, UBND xã kiểm tra, rà soát và yêu cầu các trường hợp vi phạm khắc phục. 

Trên phạm vi toàn tỉnh, Quảng Trị đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, nhiều dự án giao thông nội tỉnh có số vốn hàng trăm tỉ đồng.

Quảng Trị ra văn bản khẩn sau khi 40 giếng khoan mọc lên trong đêm ở khu vực mở rộng quốc lộ 9 - Ảnh 3.Đổ xô trồng cây đón… đền bù!

TT - Hàng triệu cây cau, bưởi... được người dân xã Tiên Lãnh (Tiên Phước, Quảng Nam) cấp tốc đưa lên núi trồng vội vàng liên tục suốt tháng qua để... chờ hưởng đền bù dự án thủy điện Sông Tranh 3 sắp đầu tư ở đây.

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    Chủ đề: Quảng Trị xây dựng trái phép giải phóng mặt bằng xây dựng đón đền bù trật tự xây dựng

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