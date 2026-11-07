Khoan giếng, xây tường rào đón đầu đền bù dự án mở rộng quốc lộ 9

Dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 9 vừa được tỉnh Quảng Trị nối lại với số vốn gần 750 tỉ đồng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 7-11, ông Lê Văn Thông - chủ tịch UBND xã Cửa Việt (Quảng Trị) cho biết địa phương đang tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khoan giếng, xây tường rào, công trình, tạo lập tài sản trái quy định trong hành lang an toàn giao thông và khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 9.

Sau khi có thông tin dự án, chính quyền xã Cửa Việt ghi nhận một số hộ dân có dấu hiệu khoan giếng, xây dựng tường rào, công trình và vật kiến trúc trong hành lang bảo vệ đường bộ, khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng, với mục đích để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ.

UBND xã Cửa Việt phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu các hộ dân tháo dỡ, trả lại hiện trạng.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, những hộ dân đã đồng ý tự tháo dỡ các phần công trình, vật kiến trúc vi phạm.

"UBND xã ghi nhận tinh thần hợp tác của các hộ dân, đồng thời mong muốn những trường hợp khác cùng chấp hành, tạo thuận lợi cho giải phóng mặt bằng" - ông Thông cho hay.

Thời gian tới, xã tiếp tục kiểm tra, những trường hợp cố tình lấn chiếm, xây dựng trái phép, không chấp hành yêu cầu tháo dỡ hoặc tái phạm sẽ bị lập hồ sơ, xử lý.

Người dân khoan giếng sát quốc lộ 9 - Ảnh: UBND xã Cửa Việt

UBND xã Cửa Việt cũng ban hành công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, các ban quản lý dự án và cơ quan liên quan, đề nghị phối hợp kiểm tra, quản lý hiện trạng, ngăn chặn hành vi tạo lập tài sản trái quy định.

Công an xã Cửa Việt được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, trưởng các thôn và đơn vị liên quan tuần tra, kiểm tra.

Các lực lượng ghi nhận cụ thể vị trí, loại tài sản, quy mô, tình trạng và thời điểm phát sinh đối với những trường hợp đã hoặc đang khoan giếng, xây dựng công trình, tường rào, vật kiến trúc. Quá trình kiểm tra phải lập biên bản, chụp ảnh hiện trạng và xác minh thông tin liên quan.

Đáng chú ý, việc xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản trên đất phải căn cứ thời điểm tạo lập và các điều kiện theo quy định pháp luật. Không phải cứ phát sinh công trình, tài sản sau khi có thông tin dự án là đương nhiên được bồi thường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1, sau nhiều năm bị gián đoạn.

Ngày 30-10, tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt (xã Cửa Việt) đến quốc lộ 1 (xã Hiếu Giang) dài khoảng 13,8km, có tổng mức đầu tư sơ bộ 748 tỉ đồng.