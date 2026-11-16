Quảng Ninh thí điểm trường học xã hội chủ nghĩa tại 3 trường công lập

Quảng Ninh phê duyệt đề án thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại 3 trường công lập - Ảnh: T. THẮNG

Ngày 16-11, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Thành ủy Quảng Ninh cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh vừa phê duyệt đề án xây dựng thí điểm mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Mô hình thí điểm sẽ tăng trải nghiệm và kỹ năng sống

Theo đề án, 3 cơ sở giáo dục được lựa chọn triển khai gồm: Trường tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu (thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học và THCS Hà Tu với Trường THPT Vũ Văn Hiếu); Trường tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm thuộc Trường đại học Hạ Long và Trường tiểu học và THCS Vân Đồn 1 (thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Hạ Long và Trường THCS Hạ Long tại đặc khu Vân Đồn).

Đây là những cơ sở được lựa chọn dựa trên điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và khả năng tổ chức các hoạt động đổi mới.

Trong đó, Trường Thực hành Sư phạm có lợi thế liên kết với đội ngũ giảng viên, chuyên gia của Trường đại học Hạ Long; trường tại Hà Tu gắn với môi trường văn hóa vùng mỏ, còn trường tại Vân Đồn có điều kiện phát huy bản sắc văn hóa biển đảo.

Điểm đáng chú ý, mô hình này không hình thành một loại hình trường học mới về mặt pháp lý, cũng không thay thế các quy định hiện hành. Thay vào đó, đây là phương thức tổ chức và vận hành nhà trường theo hướng tích hợp các hoạt động giáo dục thành một hệ sinh thái thống nhất, có mục tiêu, tiêu chí và kết quả đầu ra cụ thể.

Theo đề án, mô hình hướng tới phát triển toàn diện học sinh thông qua 5 nhóm nội dung gồm giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa; giáo dục đạo đức; phát triển trí tuệ; giáo dục thể chất và giáo dục thẩm mỹ.

Triết lý được xác định là "Kiến tạo nhân cách - Phát triển năng lực - Khơi nguồn sáng tạo - Phụng sự Tổ quốc".

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường (bên phải) giao lưu với học sinh Trường tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm thuộc Trường đại học Hạ Long trong buổi học võ tự vệ. Việc gia tăng trải nghiệm và kỹ năng sống sẽ được chú trọng trong mô hình Trường học xã hội nghĩa của Quảng Ninh - Ảnh: T. THẮNG

Trong đó, chương trình buổi 1 vẫn thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điểm nhấn nằm ở chương trình giáo dục tăng cường buổi 2, với các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, lao động, hướng nghiệp, ngoại ngữ, STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm thực tế.

Học sinh cũng được khuyến khích tham gia các dự án nghiên cứu, sáng tạo gắn với những vấn đề thực tiễn của địa phương như kinh tế biển, bảo tồn vịnh Hạ Long, năng lượng sạch, công nghiệp, logistics, du lịch, đô thị thông minh và bảo tồn di sản.

Đánh giá nhà trường bằng 8 tiêu chí, chú trọng sự tiến bộ của học sinh

Đề án đặt ra yêu cầu đánh giá chất lượng nhà trường không chỉ dựa vào kết quả học tập hay thành tích thi cử mà còn chú trọng sự tiến bộ của học sinh, mức độ an toàn, hạnh phúc học đường và sự hài lòng của học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Bộ tiêu chí đánh giá gồm 8 nhóm với tổng điểm 100, trong đó nội dung thực hiện 5 trụ cột giáo dục được chấm tối đa 24 điểm, kết quả phát triển học sinh và tác động, cải tiến mô hình tối đa 18 điểm.

Việc thí điểm bắt đầu từ tháng 11-2026. Đến hết năm học 2030-2031, thành phố sẽ tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, nghiên cứu nhân rộng những nội dung đã được kiểm chứng.

Theo định hướng của đề án, việc nhân rộng không thực hiện theo hướng sao chép máy móc mô hình của các trường thí điểm mà căn cứ điều kiện, lợi thế và bản sắc riêng của từng cơ sở giáo dục. Mục tiêu là từng bước đưa những giá trị và phương thức giáo dục hiệu quả trở thành cách thức tổ chức phổ biến trong hệ thống trường phổ thông của thành phố.