Quang Hùng MasterD xác nhận tổ chức fancon đầu tiên mang tên Bản Tâm - Ảnh: FBNV

Thông tin về Bản Tâm: Quang Hùng MasterD The Initial Fancon thu hút sự chú ý của người hâm mộ sau thời gian xuất hiện nhiều đồn đoán. Trên fanpage chính thức của Quang Hùng MasterD đăng tải trên Facebook, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 9-1-2027 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Đây được giới thiệu là fancon đầu tiên trong sự nghiệp của Quang Hùng MasterD. Trước đó, nam ca sĩ từng tổ chức chuỗi fan meeting tại Việt Nam với năm đêm diễn ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Khác với fan meeting chủ yếu tập trung vào hoạt động giao lưu, fancon thường kết hợp giữa trình diễn âm nhạc và tương tác với người hâm mộ. Vì vậy, sự kiện lần này được khán giả kỳ vọng sẽ mang đến một không gian biểu diễn riêng dành cho cộng đồng Muzik.

Quang Hùng MasterD có một năm hoạt động sôi nổi

Năm 2026, Quang Hùng MasterD tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc với các sản phẩm cá nhân, sân khấu biểu diễn và chương trình truyền hình thực tế.

Mở bát đầu năm, nam ca sĩ phát hành MV Bước tới Tết mới vào ngày 1-1. Trong dự án này, anh đảm nhận vai trò sáng tác, sản xuất âm nhạc và phối khí cùng Hino.

Tháng 6, Quang Hùng MasterD tham gia concert Thanh xuân tại Hà Nội, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả. Anh mang đến những ca khúc quen thuộc như Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Đừng khóc một mình, Chân thành...

Đáng chú ý, nam ca sĩ góp mặt trong chương trình Tinh hà say hi năm 2026, phát sóng từ tháng 7, quy tụ 24 nghệ sĩ nam. Tại đây, anh nhiều lần đảm nhận vai trò đội trưởng, tham gia sáng tạo và trình diễn các tiết mục cùng đồng đội.

Quang Hùng MasterD có một năm 2026 với nhiều hoạt động âm nhạc đáng chú ý - Ảnh: FBNV

Trong chương trình, Quang Hùng MasterD thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc qua các ca khúc như 50 cuộc gọi nhỡ, Mộng duyên, Secret, Laviem... Hành trình tại chương trình khép lại vào tối 2-10, khi Quang Hùng MasterD được xướng tên ở vị trí quán quân với 4.193.063 lượt bình chọn. Anh đồng thời góp mặt trong đội hình Best 5 cùng CongB, Dương Domic, Captain Boy và buitruonglinh.

Sau đêm trao giải, Quang Hùng MasterD tiếp tục cùng 23 nghệ sĩ tham gia chuỗi concert Tinh hà say hi - Hẹn giữa tinh hà, với hai đêm diễn tại TP.HCM vào ngày 17 và 18-10, tiếp đó là hai đêm tại Hà Nội vào ngày 14 và 15-11.

Ngày 28-11, nam ca sĩ tiếp tục có mặt trong đội hình 21 nghệ sĩ tham gia concert Vũ trụ say hi tại Las Vegas (Mỹ), chương trình quy tụ nghệ sĩ từ các mùa Anh trai say hi, Em xinh say hi và Tinh hà say hi.

Những hoạt động liên tiếp trong năm 2026 tạo thêm dấu ấn cho hành trình âm nhạc của Quang Hùng MasterD, trước khi anh hướng đến fancon riêng đầu tiên vào đầu năm 2027.

Người hâm mộ Quang Hùng MasterD đang chờ đợi những thông tin tiếp theo về fancon Bản Tâm - Ảnh: FBNV

Thông tin về sự kiện nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Nhiều khán giả khác bày tỏ sự háo hức sau khi thông tin về sự kiện được công bố, đồng thời mong chờ những tiết mục mà Quang Hùng MasterD sẽ mang đến trong fancon đầu tiên của mình.



"Bữa lỡ hứa với các đồng nghiệp là khi nào Quang Hùng tổ chức concert, em mua vé cho mọi người đi. Giờ tự nhiên thấy lo ngang cho túi tiền. Không sao, mình ráng ráng được", "Ngày 9-1-2027 là tận năm sau, để em bắt đầu gom lúa từ hôm nay cho đủ lúa đi fancon", "Cái tên Bản Tâm nghe vừa sâu lắng vừa nghệ thuật, chưa cần biết setlist ra sao nhưng đã thấy uy tín tuyệt đối rồi"... một số bình luận.

