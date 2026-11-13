Các anh trai quậy hết cỡ trước thềm concert, Tinh hà say hi tại Hà Nội có gì mới?

Các anh trai trong buổi rehearsal concert Tinh hà say hi tại Hà Nội - Ảnh: BTC

Các anh trai có mặt tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội) để tổng duyệt cho hai đêm Tinh hà say hi concert - Hẹn giữa tinh hà. Đây là lần đầu dàn nghệ sĩ làm quen với không gian sân khấu mới, rà soát đội hình và tập luyện các tiết mục trước khi gặp khán giả Hà Nội.

Không khí hậu trường có phần trái ngược với sự tập trung trên sân khấu. Trong khi các thành viên chăm chú kiểm tra từng vị trí, động tác và đội hình biểu diễn, loạt trang phục cosplay lại mang đến những khoảnh khắc hài hước.

Các anh trai thi nhau cosplay

Một trong những điểm gây chú ý tại buổi tổng duyệt là màn hóa trang của các anh trai, buitruonglinh khiến đồng nghiệp bật cười khi xuất hiện trong bộ trang phục mô phỏng một chiếc xe đổ rác.

HYO chọn hình tượng Hello Kitty với bộ trang phục rực rỡ, trong khi CongB hóa thân thành em bé. Cody Nam Võ mang nhân vật Goku trong bộ truyện Dragon Ball lên sân khấu. Xuân Định K.Y lại xuất hiện với tạo hình anh lao công, còn Đặng Hồng Hải gây chú ý khi hóa thân thành Tang Diên, nhân vật trong phim Khó dỗ dành.

Màn cosplay hài hước của dàn nghệ sĩ nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ - Ảnh: BTC

Những chiếc food truck do người hâm mộ chuẩn bị nhằm tiếp sức cho khán giả trước thềm concert - Ảnh: BTC.

Những màn biến hóa này tiếp tục tạo nên không khí vui vẻ giữa các giờ tập luyện. Không chỉ chuẩn bị cho phần trình diễn, các anh trai dường như còn dành nhiều tâm sức cho cuộc đua trang phục phía sau sân khấu.

Ban tổ chức sau đó mở bình chọn "Best Rehearsal Outfit Icon" trên fanpage chương trình, để khán giả lựa chọn bộ trang phục ấn tượng nhất.

"Cho HYO thắng đi chị em ơi, thắng để nổ vừng lại đi, không thì tuổi thơ em biến mất đấy", "Khán giả ơi cho thắng đi mốt còn lấy vợ nữa", "Vậy là JSOL cạn ý tưởng thiệt", "Nghiêm túc với những thứ không nghiêm túc - buitruonglinh"... một số bình luận.

Sơn.K gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ tại Hà Nội trước thềm concert - Ảnh: BTC

Sân khấu Hà Nội được điều chỉnh về âm thanh, ánh sáng

Sau hai đêm diễn ngày 17 và 18-10 tại TP.HCM, Tinh hà say hi tiếp tục mang sân khấu đến Hà Nội với một số thay đổi để phù hợp không gian Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Ở hai đêm diễn trước, sân khấu được xây dựng theo hình tượng dải ngân hà, với màn hình LED chính rộng 60m cùng hai màn hình LED ở hai bên. Đường catwalk kéo dài qua khu vực khán giả và các bục biểu diễn phụ cũng giúp 24 anh trai có thêm không gian di chuyển, tương tác với người xem.

Tại Hà Nội, cách bố trí sân khấu và hệ thống thiết bị được tính toán lại theo mặt bằng mới. Trong đó âm thanh là một trong những hạng mục được đầu tư đáng chú ý. Chương trình tiếp tục sử dụng hệ thống âm thanh như loa được bố trí ở nhiều vị trí, nhằm đưa âm thanh đến những khu vực khác nhau trong khán đài.

Sân khấu concert Tinh hà say hi tại Hà Nội - Ảnh: BTC

Theo thông tin từ ban tổ chức, từng khu vực khán giả được mô phỏng riêng để tính toán vị trí đặt loa và mức âm thanh. Mức chênh lệch cường độ âm thanh giữa vị trí xa sân khấu nhất và khu vực VVIP được đặt mục tiêu không vượt quá 6 dB.

Điều này nhằm hạn chế tình trạng khán giả ở gần sân khấu nghe quá lớn, trong khi những người ngồi xa lại khó cảm nhận đầy đủ phần trình diễn.

Trong khi đó phần hình ảnh được bổ sung hệ thống LED trượt và hai trụ LED Live kích thước 7 x 12m ở hai bên sân khấu. Các màn hình truyền hình ảnh trực tiếp từ tiết mục biểu diễn, giúp khán giả ở xa vẫn có thể quan sát biểu cảm, chuyển động và những tương tác của nghệ sĩ.

Hai đêm concert tại Hà Nội được kỳ vọng khắc phục những hạn chế từng gây tranh luận ở hai đêm diễn trước tại TP.HCM - Ảnh: BTC

Như vậy, sân khấu Hà Nội không chỉ kế thừa cách dàn dựng từ hai đêm diễn tại TP.HCM mà còn có những điều chỉnh về thiết bị và cách bố trí để thích ứng với không gian tổ chức mới.

Tinh hà say hi concert - Hẹn giữa tinh hà sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 14 và 15-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.