Quang Dương đang thất thế trước Lý Hoàng Nam - Ảnh: VTV

Sáng 23-11, Lý Hoàng Nam thắng Quang Dương ở chung kết nội dung đôi nam chuyên nghiệp Giải pickleball VTV9 Open 2026. Hoàng Nam đánh cặp với Tống Nhật Minh, Quang Dương đánh cặp với Harsh Mehta.

Lối chơi nhịp nhàng ăn ý giúp đôi Hoàng Nam thắng áp đảo đội của Quang Dương 2-0, với tỉ số các set là 11-3 và 11-5.

Kết quả này giúp Hoàng Nam giành chức vô địch thứ hai tại Giải VTV9 Open. Ở chung kết nội dung đôi nam nữ trước đó, Hoàng Nam đánh cặp với Megan Fudge, đã đánh bại chính Quang Dương (đánh cặp với Nicola Schoeman) với tỉ số 2-0.

2 chiến thắng ở giải này giúp Hoàng Nam nối dài chuỗi thành tích áp đảo trước Quang Dương trong những lần đối đầu ở sân chơi pickleball chuyên nghiệp.

Hồi tháng 9, Hoàng Nam - Robert Huy ngược dòng thắng Quang Dương - Harsh Mehta 2-1 ở bán kết Pickleball World Cup. Tháng 8, Hoàng Nam thắng Quang Dương ở nội dung đơn nam giải này do tay vợt Việt kiều Mỹ chấn thương và bỏ cuộc.

Cùng là những VĐV xuất thân quần vợt chuyển sang pickleball, Lý Hoàng Nam dù chơi sau Quang Dương đã nhanh chóng bắt nhịp với môn thể thao mới và áp đảo người đàn em. Cả hai đều là những tay vợt hàng đầu của làng pickleball Việt Nam hiện tại.

Lần gần nhất Quang Dương đánh bại được Lý Hoàng Nam là tại nội dung đôi nam nữ một giải phong trào vào tháng 9-2025.