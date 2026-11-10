Quán O Nhớ ở Bảy Hiền và những món ngon từ mắm ruốc Huế

Món bún cá lóc được nhiều người lựa chọn - Ảnh: HOÀNG LÊ

Quán O Nhớ có tuổi đời 26 năm, vừa được giới thiệu là địa chỉ nên đến trong chương trình du lịch "Bảy Hiền - Từ ký ức lịch sử đến ẩm thực địa phương".

Mắm ruốc Huế - bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng

Không gian quán bình dị, mang tên là Bánh canh cá lóc O Nhớ, nhưng không chỉ phục vụ một món ăn chủ đạo mà có gần 20 món Huế, từ món mặn đến món ngọt. Trong đó, bánh canh, bún cá lóc là lựa chọn của nhiều người.

Bà Lê Thị Bưởi, còn gọi là O Nhớ người sáng lập nên quán chia sẻ, để tạo nên một tô bánh canh tròn vị, các công đoạn từ chọn nguyên liệu, sơ chế cá đến chế biến nước dùng đều đòi hỏi sự cẩn thận.

Và bí quyết quan trọng cho ra hương vị đặc trưng của món Huế nằm ở mắm ruốc - thứ gia vị dân dã, quen thuộc trong gian bếp của người Huế.

"Người Huế nấu món gì cũng thường bỏ mắm ruốc bởi mắm ruốc thơm có vị ngọt đặc biệt, có thể dùng thay thế bột ngọt. Khi nấu chỉ cần cho một chút mắm ruốc vào nước khuấy đều, lắng thật kỹ rồi lấy phần nước trong là món ăn đã dậy mùi, ngọt và giữ được hương vị đặc trưng", O Nhớ chia sẻ.

Bên cạnh mắm ruốc, bà cũng khẳng định nguyên liệu là yếu tố quan trọng. Cá lóc phải tươi, chắc thịt, được chế biến kỹ để hạn chế mùi tanh. Sợi bánh canh cần có độ dai vừa phải. Món ăn kết hợp cùng hành lá, rau thơm, chanh và phải có ớt mới cân bằng hương vị.

O Nhớ mỗi sáng dậy sớm để chuẩn bị coi ngó đầu bếp nấu. Bà cũng là người tự tay nấu các loại chè Huế - Ảnh: HOÀNG LÊ

Ngoài bánh canh cá lóc, thực đơn của quán còn có bánh canh (bún) tôm, cua, sườn, cơm hến, bún hến, hến xào, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc và nhiều loại chè. Các món bánh Huế được gia đình tự gói và sử dụng liền nên giữ được độ tươi và mang hương vị riêng.

Trên mạng xã hội, có khách ăn ở quán khen món bánh canh cá lóc nước có vị thanh, cá tươi. Các loại bánh Huế, đặc biệt là bánh nậm và bánh bột lọc, cũng được yêu thích nhờ phần bột mềm, bùi, nhân tôm đậm đà.

Cũng có ý kiến cho rằng món bánh canh ở quán cũng bình thường, tuy nhiên với mức giá bình dân, món ăn đa dạng thì quán vẫn là địa chỉ quen thuộc trong 26 năm qua của những người yêu thích ẩm thực Huế trong khu vực.

Món cơm hến và các loại bánh Huế - Ảnh: HOÀNG LÊ

Trong quán có gian hàng giới thiệu và bán một số sản phẩm của Huế như mắm ruốc, nước mắm, các loại mắm cá - Ảnh: HOÀNG LÊ

Hai thế hệ giữ hương vị Huế giữa lòng TP.HCM

Ít ai biết, phía sau quán ăn bình dị này là hành trình lập nghiệp nhiều thăng trầm của bà O Nhớ.

Sinh năm 1952, cũng như bao người phụ nữ Huế đảm đang chuyện bếp núc, O Nhớ biết nấu ăn từ năm 12 tuổi nhờ được cha mẹ truyền dạy.

Năm 1999, Huế chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, gia đình khó khăn, O Nhớ vào TP.HCM với ý định ban đầu là đi lao động tại nước ngoài.

Trong lúc chờ đợi làm thủ tục giấy tờ, họ hàng bà gợi ý mở quán bánh canh để có tiền chi tiêu.

Và thế là Quán bánh canh cá lóc O Nhớ ra đời ở vỉa hè chung cư vào tháng 3-2000. Năm 2005, quán O Nhớ chuyển về địa điểm hiện tại và mở rộng bán nhiều món chứ không chỉ tập trung bánh canh như trước.

Bà cũng từ bỏ ý định đi nước ngoài, chú tâm vào quán. Hiện nay, công việc kinh doanh chuyển giao lại cho thế hệ thứ hai - vợ chồng chị Vân con gái út bà.

Một phần cơm hến với giá 35.000 đồng - Ảnh: HOÀNG LÊ

Quán bánh canh cá lóc O Nhớ - Ảnh: HOÀNG LÊ

Chị Vân chia sẻ: "Mẹ là cái gốc, người giữ những hương vị xưa của ẩm thực Huế. Còn thế hệ chúng tôi phải tìm cách điều chỉnh, biến tấu sao cho phù hợp với thời đại, giới trẻ".

Mỗi năm chị Vân đều ra Huế vài lần để tìm hiểu cách người địa phương chế biến, thưởng thức món ăn và cập nhật những xu hướng mới cho quán.

"Hai thế hệ gia đình tôi duy trì quán, cố gắng làm tốt để có thể truyền lại cho thế hệ thứ ba. Gia đình không xem đây là là công việc kinh doanh đơn thuần mà còn là cách lưu giữ và quảng bá hương vị quê nhà đến mọi người", chị Vân chia sẻ.