Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Quán O Nhớ ở Bảy Hiền và những món ngon từ mắm ruốc Huế

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Sức hút của ẩm thực Huế thời gian gần đây được khơi gợi qua chương trình Quán nhà Haha. Tại TP.HCM, có nhiều quán về món ngon xứ Huế. Trong đó có quán O Nhớ tại phường Bảy Hiền.

- Ảnh 1.

Món bún cá lóc được nhiều người lựa chọn - Ảnh: HOÀNG LÊ

Quán O Nhớ có tuổi đời 26 năm, vừa được giới thiệu là địa chỉ nên đến trong chương trình du lịch "Bảy Hiền - Từ ký ức lịch sử đến ẩm thực địa phương".

Mắm ruốc Huế - bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng

Không gian quán bình dị, mang tên là Bánh canh cá lóc O Nhớ, nhưng không chỉ phục vụ một món ăn chủ đạo mà có gần 20 món Huế, từ món mặn đến món ngọt. Trong đó, bánh canh, bún cá lóc là lựa chọn của nhiều người.

TIN LIÊN QUAN

Bà Lê Thị Bưởi, còn gọi là O Nhớ người sáng lập nên quán chia sẻ, để tạo nên một tô bánh canh tròn vị, các công đoạn từ chọn nguyên liệu, sơ chế cá đến chế biến nước dùng đều đòi hỏi sự cẩn thận. 

Và bí quyết quan trọng cho ra hương vị đặc trưng của món Huế nằm ở mắm ruốc - thứ gia vị dân dã, quen thuộc trong gian bếp của người Huế.

"Người Huế nấu món gì cũng thường bỏ mắm ruốc bởi mắm ruốc thơm có vị ngọt đặc biệt, có thể dùng thay thế bột ngọt. Khi nấu chỉ cần cho một chút mắm ruốc vào nước khuấy đều, lắng thật kỹ rồi lấy phần nước trong là món ăn đã dậy mùi, ngọt và giữ được hương vị đặc trưng", O Nhớ chia sẻ.

Bên cạnh mắm ruốc, bà cũng khẳng định nguyên liệu là yếu tố quan trọng. Cá lóc phải tươi, chắc thịt, được chế biến kỹ để hạn chế mùi tanh. Sợi bánh canh cần có độ dai vừa phải. Món ăn kết hợp cùng hành lá, rau thơm, chanh và phải có ớt mới cân bằng hương vị.

- Ảnh 2.

O Nhớ mỗi sáng dậy sớm để chuẩn bị coi ngó đầu bếp nấu. Bà cũng là người tự tay nấu các loại chè Huế - Ảnh: HOÀNG LÊ

Ngoài bánh canh cá lóc, thực đơn của quán còn có bánh canh (bún) tôm, cua, sườn, cơm hến, bún hến, hến xào, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc và nhiều loại chè. Các món bánh Huế được gia đình tự gói và sử dụng liền nên giữ được độ tươi và mang hương vị riêng.

Trên mạng xã hội, có khách ăn ở quán khen món bánh canh cá lóc nước có vị thanh, cá tươi. Các loại bánh Huế, đặc biệt là bánh nậm và bánh bột lọc, cũng được yêu thích nhờ phần bột mềm, bùi, nhân tôm đậm đà.

Cũng có ý kiến cho rằng món bánh canh ở quán cũng bình thường, tuy nhiên với mức giá bình dân, món ăn đa dạng thì quán vẫn là địa chỉ quen thuộc trong 26 năm qua của những người yêu thích ẩm thực Huế trong khu vực.

Chủ quán O Nhớ tiết lộ bí quyết từ mắm ruốc Huế - Ảnh 1.

Món cơm hến và các loại bánh Huế - Ảnh: HOÀNG LÊ

Chủ quán O Nhớ tiết lộ bí quyết từ mắm ruốc Huế - Ảnh 3.

Trong quán có gian hàng giới thiệu và bán một số sản phẩm của Huế như mắm ruốc, nước mắm, các loại mắm cá - Ảnh: HOÀNG LÊ

Hai thế hệ giữ hương vị Huế giữa lòng TP.HCM

Ít ai biết, phía sau quán ăn bình dị này là hành trình lập nghiệp nhiều thăng trầm của bà O Nhớ.

Sinh năm 1952, cũng như bao người phụ nữ Huế đảm đang chuyện bếp núc, O Nhớ biết nấu ăn từ năm 12 tuổi nhờ được cha mẹ truyền dạy.

TIN LIÊN QUAN

Năm 1999, Huế chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, gia đình khó khăn, O Nhớ vào TP.HCM với ý định ban đầu là đi lao động tại nước ngoài. 

Trong lúc chờ đợi làm thủ tục giấy tờ, họ hàng bà gợi ý mở quán bánh canh để có tiền chi tiêu.

 Và thế là Quán bánh canh cá lóc O Nhớ ra đời ở vỉa hè chung cư vào tháng 3-2000. Năm 2005, quán O Nhớ chuyển về địa điểm hiện tại và mở rộng bán nhiều món chứ không chỉ tập trung bánh canh như trước. 

Bà cũng từ bỏ ý định đi nước ngoài, chú tâm vào quán. Hiện nay, công việc kinh doanh chuyển giao lại cho thế hệ thứ hai - vợ chồng chị Vân con gái út bà.

- Ảnh 5.

Một phần cơm hến với giá 35.000 đồng - Ảnh: HOÀNG LÊ

Chủ quán O Nhớ tiết lộ bí quyết từ mắm ruốc Huế - Ảnh 2.

Quán bánh canh cá lóc O Nhớ - Ảnh: HOÀNG LÊ

Chị Vân chia sẻ: "Mẹ là cái gốc, người giữ những hương vị xưa của ẩm thực Huế. Còn thế hệ chúng tôi phải tìm cách điều chỉnh, biến tấu sao cho phù hợp với thời đại, giới trẻ".

Mỗi năm chị Vân đều ra Huế vài lần để tìm hiểu cách người địa phương chế biến, thưởng thức món ăn và cập nhật những xu hướng mới cho quán.

"Hai thế hệ gia đình tôi duy trì quán, cố gắng làm tốt để có thể truyền lại cho thế hệ thứ ba. Gia đình không xem đây là là công việc kinh doanh đơn thuần mà còn là cách lưu giữ và quảng bá hương vị quê nhà đến mọi người", chị Vân chia sẻ.

- Ảnh 6.Món Huế tại Quán nhà Haha khiến khán giả xuýt xoa vì hấp dẫn

Những món ăn đậm chất Huế như cá bống thệ kho tộ, canh mít lá lốt, gỏi vả... xuất hiện trong Quán nhà Haha khiến khán giả cảm thấy đói bụng trong đêm khuya.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mắm ruốc Quán Nhà Haha bánh canh cá lóc Món Huế

    Dòng sự kiện: Món quê nhà

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất