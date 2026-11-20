Kỹ năng chơi game được xem là lợi thế, song ứng viên vẫn phải qua đào tạo chuyên sâu để vận hành drone quân sự - Ảnh: THE STAR

Theo báo The Straits Times ngày 20-11, Tướng Malek Razak Sulaiman, Tư lệnh lực lượng vũ trang Malaysia, cho biết kinh nghiệm chơi game hoặc điều khiển drone giải trí có thể là lợi thế, nhưng chưa đủ để một người đáp ứng yêu cầu vận hành drone quân sự.

"Công nghệ quân sự ngày càng tinh vi đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, từ chuyên môn kỹ thuật, phối hợp tác chiến đến khả năng đưa ra quyết định đúng đắn trong điều kiện khó khăn", ông nói.

Ông Malek Razak cho biết quân đội Malaysia thường xuyên theo dõi những tiến bộ trong công nghệ quốc phòng, đồng thời xác định nhu cầu nhân lực để vận hành các hệ thống không người lái, đặc biệt phục vụ nhiệm vụ thu thập tình báo, giám sát và trinh sát.

Hồi đầu năm, Malaysia đã mua 3 drone ANKA-S với tổng trị giá 103,49 triệu USD và dự kiến mua thêm 3 chiếc trong giai đoạn hai.

Để vận hành những thiết bị này, nhân sự phải trải qua đào tạo chuyên sâu, có kiến thức kỹ thuật, hiểu rõ quy trình và tuân thủ kỷ luật quân đội.

"Người vận hành phải hiểu toàn diện về hệ thống, nắm rõ an toàn bay, quản lý rủi ro, quy trình vận hành và trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ", ông Malek Razak nhấn mạnh.

Vì vậy, việc tuyển chọn phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, cùng những đánh giá về năng khiếu và năng lực của ứng viên.

Theo Tư lệnh lực lượng vũ trang Malaysia, sự phát triển của công nghệ số và những thay đổi trong sở thích của giới trẻ đang mở ra cơ hội phát hiện nhân tài cho quân đội.

Để thu hút thanh niên, quân đội sẵn sàng thử nghiệm những cách tiếp cận mới thông qua nền tảng số, công nghệ tương tác, mô phỏng và các hoạt động thể hiện kỹ năng.

Đây cũng là cách giới thiệu những lĩnh vực quân sự hiện đại như hệ thống không người lái, thông tin liên lạc và an ninh mạng.

"Tuy nhiên những cách tiếp cận này không được làm giảm các tiêu chuẩn về kỷ luật, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm mà quân nhân phải đáp ứng", ông Malek Razak lưu ý.