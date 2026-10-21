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PNJ trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch tái thiết, phục hồi tăng trưởng

tác giả
A.D.
A.D.
A.D.

PNJ trình đại hội đồng cổ đông bất thường phương án trích lập 7.071 tỉ đồng dự phòng liên quan chính sách thu đổi kim cương, đồng thời đề xuất chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu để bổ sung nguồn lực tài chính.

PNJ trình ĐHĐCĐ kế hoạch tái thiết, phục hồi tăng trưởng - Ảnh 1.

PNJ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 trình kế hoạch tái thiết, phục hồi tăng trưởng. - Ảnh: PNJ

Sáng 21-10, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. 

Tại đại hội, Hội đồng quản trị trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch huy động vốn, trong bối cảnh doanh nghiệp dự kiến ghi nhận khoản lỗ lớn do trích lập dự phòng liên quan chính sách thu đổi sản phẩm kim cương.

Các đề xuất thể hiện định hướng chủ động nhìn nhận và xử lý rủi ro, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình phục hồi hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và bảo vệ lợi ích dài hạn của doanh nghiệp và cổ đông.

Dự kiến trích lập hơn 7.000 tỉ đồng dự phòng

Trong năm 2026, chính sách thu đổi sản phẩm kim cương đã bán phát sinh rủi ro tổn thất lớn đối với PNJ. Thay vì phân bổ dần ảnh hưởng qua nhiều năm, HĐQT đề xuất trích lập dự phòng dứt điểm ngay trong năm 2026 để phản ánh trung thực tình hình tài chính và tạo điều kiện cho Công ty quay lại tăng trưởng từ năm 2027.

Theo phương án trình cổ đông, PNJ dự kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 39.057 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến trích lập 7.071 tỉ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi kim cương đã bán.

Sau khi tính khoản dự phòng này, lợi nhuận trước thuế dự kiến âm 6.059 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỉ đồng. Nếu loại trừ khoản dự phòng, lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 800 tỉ đồng.

PNJ cho biết khoản dự phòng nhằm phản ánh rủi ro tài chính phát sinh từ chính sách thu đổi sản phẩm kim cương. Thay vì phân bổ ảnh hưởng trong nhiều năm, doanh nghiệp đề xuất ghi nhận khoản dự phòng trong năm 2026, qua đó tạo cơ sở cho kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh từ năm 2027.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, PNJ trình cổ đông phương án điều chỉnh cổ tức năm 2025 xuống mức 10% bằng tiền mặt, (đã tạm ứng đợt 1), nhằm giữ lại dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp cũng đề xuất hoàn nhập tối đa 4.600 tỉ đồng từ Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo PNJ, việc điều chuyển này diễn ra trong nội bộ vốn chủ sở hữu, không làm thay đổi tổng quy mô tài sản, đồng thời tạo thêm dư địa linh hoạt trong xử lý tài chính.

Để tăng cường năng lực tài chính và bảo đảm nguồn lực triển khai các kế hoạch tái thiết, PNJ trình ĐHĐCĐ phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo phương án đề xuất, 60% số tiền huy động sẽ được sử dụng cho chiến lược phát triển kinh doanh và thích ứng với những thay đổi của thị trường; 20% bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; 20% còn lại dành để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Phương án chào bán sẽ được triển khai khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Sự chấp thuận của cổ đông là điều kiện để PNJ chủ động nguồn vốn, đảm bảo quá trình tái thiết diễn ra đúng lộ trình và đưa doanh nghiệp sớm trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Kế hoạch phục hồi dựa trên ba trụ cột

PNJ trình ĐHĐCĐ kế hoạch tái thiết, phục hồi tăng trưởng - Ảnh 2.

PNJ đang cải tiến toàn bộ quy trình kiểm soát nội bộ và triển khai kế hoạch phục hồi dựa trên ba trụ cột. - Ảnh: Việt Hùng

Bên cạnh các giải pháp tài chính, PNJ đang cải tiến toàn bộ quy trình kiểm soát nội bộ và triển khai kế hoạch phục hồi dựa trên ba trụ cột.

Thứ nhất, doanh nghiệp tập trung xử lý tồn kho kim cương, tái cơ cấu bộ máy và kiểm soát chi phí. PNJ dự kiến đóng cửa 25 - 30 điểm bán hoạt động kém hiệu quả, đồng thời tập trung nguồn lực vào các cửa hàng chiến lược. Doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì các chính sách bảo hành và hậu mãi đối với khách hàng.

Thứ hai, PNJ dự kiến tăng cường kiểm chứng chất lượng sản phẩm thông qua các tổ chức kiểm định độc lập, nhằm cung cấp thêm cơ sở khách quan cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm.

Thứ ba, doanh nghiệp tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực và phân khúc thị trường có tiềm năng, đồng thời phát triển sản phẩm mới phù hợp với những thay đổi trong nhu cầu và xu hướng tiêu dùng.

Tại đại hội, HĐQT cũng trình cổ đông xem xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Trung Kiên. Theo phương án được trình, ông Kiên sẽ tập trung vào vai trò Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động, phụ trách chuyển hóa định hướng chiến lược thành các hoạt động vận hành tại PNJ.

PNJ trình ĐHĐCĐ kế hoạch tái thiết, phục hồi tăng trưởng - Ảnh 3.PNJ đẩy mạnh tái thiết, tối ưu vận hành cho giai đoạn mới

Trong chương trình tái thiết toàn diện, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã chủ động giảm 50% thù lao, song hành cùng các giải pháp tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa mạng lưới kinh doanh.

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    Chủ đề: PNJ

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