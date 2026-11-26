"Gạo Của Ta" lần đầu được vang lên trên sân khấu lớn tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca - Ảnh: DNCC

Âm nhạc kể câu chuyện về tự hào hạt gạo Việt

Sau đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM, nhạc hội "Dân chơi Dân ca" tiếp tục đến Hà Nội với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn ca khúc Gạo Của Ta của Phương Mỹ Chi, với sân khấu được dàn dựng công phu và phần vũ đạo sôi động.

Đây là lần đầu nữ ca sĩ đưa ca khúc mới lên sân khấu lớn, hơn một tháng sau khi MV ra mắt. Theo thông tin từ đơn vị phát hành, MV đã đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube. Khán giả tại đêm diễn cũng hòa giọng theo giai điệu ca khúc, tạo nên một trong những khoảnh khắc tự hào đáng nhớ của chương trình.

"Gạo Của Ta" mang câu chuyện về hạt gạo Việt đến gần hơn với khán giả qua âm nhạc - Ảnh: DNCC

Phần giới thiệu ca khúc được lồng ghép vào tiểu phẩm bóc quà cưới trong tiết mục "Thiên đường với người thương" khiến khán giả thích thú.

"Nàng dâu mới" Phương Mỹ Chi nhận được một chai dầu gạo lứt Simply cùng lời chúc "chúc Chi chiên trứng không còn cháy đen" khiến cô "tức cảnh sinh… hò".

Chi tiết này gợi lại phần trình diễn "Nữ công gia chánh" ở đêm diễn trước, khi nữ ca sĩ trổ tài chiên trứng và nhận được nhiều phản hồi hài hước từ khán giả.

Màn "bóc quà cưới" của Phương Mỹ Chi và Bảo Định mang lại những tràng cười cho khán giả - Ảnh: DNCC

Trong khuôn khổ chương trình, nhãn hàng Simply cũng tổ chức hoạt động check-in tại gian hàng, với phần quà là album vật lý Dân chơi Dân ca dành cho khán giả tham gia.

Các hoạt động xoay quanh "Gạo Của Ta" là một trong những điểm nhấn của đêm nhạc hội "Dân chơi Dân ca" tại Hà Nội - Ảnh: DNCC

Chia sẻ tại chương trình, khán giả Lê Mai Anh cho biết cô đã biết đến ca khúc qua MV và cảm thấy xúc động hơn khi được nghe trực tiếp.

Theo Mai Anh, sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Simply trong chương trình tạo nên nhiều điểm chạm thú vị và ý nghĩa. Sau đêm diễn, Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ trên fanpage PMC Entertainment về câu chuyện phía sau ca khúc "Gạo Của Ta". Nữ ca sĩ cho biết: "Tình cảm dành cho hạt gạo bắt nguồn từ những hình ảnh quen thuộc trong tuổi thơ, từ bữa cơm gia đình, lời ru, câu ca dao đến những cánh đồng lúa trên khắp đất nước".

Trong hành trình âm nhạc, Phương Mỹ Chi từng khai thác chất liệu này qua ca khúc Rock Hạt Gạo. Với Gạo Của Ta, cô tiếp tục lựa chọn hạt gạo làm chủ đề, hướng đến cách kể chuyện văn hóa Việt Nam gần gũi hơn với khán giả trẻ, nhưng vẫn gìn giữ được niềm tự hào về những giá trị đã nuôi lớn chúng ta.

Theo nữ ca sĩ, MV Gạo Của Ta là sản phẩm âm nhạc không chỉ để nhắc nhớ về một hạt gạo đã đồng hành cùng dân tộc qua biết bao thế hệ, mà còn để nhìn thấy những giá trị mới vẫn đang tiếp tục được tạo nên từ chính hạt gạo Việt hôm nay.

Phương Mỹ Chi và ê-kíp DTAP cho biết việc lựa chọn thương hiệu đồng hành là Simply xuất phát từ sự tương đồng trong cách nhìn nhận giá trị của hạt gạo Việt. Đó là sự gặp gỡ của những người cùng trân trọng giá trị hạt gạo quê hương, cùng tin rằng những giá trị Việt Nam vẫn luôn có thể được tiếp tục vun đắp, phát triển và vươn xa theo những cách mới mẻ hơn.

Một thập kỷ để tiếp nối giá trị mới từ hạt gạo Việt

Nếu Phương Mỹ Chi chọn âm nhạc để kể câu chuyện về hạt gạo, thì Simply tìm cách khai mở giá trị của nó bằng tâm huyết và công nghệ hiện đại để phát triển sản phẩm từ một thành phần ít được chú ý của hạt gạo là lớp màng cám. Đây là nguyên liệu được sử dụng để sản xuất dầu gạo lứt.

Doanh nghiệp cho biết đã bắt đầu nghiên cứu công nghệ trích ly dầu từ lớp màng cám gạo từ năm 2006. Quá trình nghiên cứu và phát triển kéo dài khoảng 10 năm; liên tục đầu tư bài bản về công nghệ và nhân sự để đáp ứng yêu cầu khắt khe trong quy trình trích ly và tinh chế.

Một trong những yêu cầu khắt khe đó là lớp màng cám phải được xử lý ổn định trong vòng sáu giờ sau khi xay xát để bảo toàn hàm lượng dưỡng chất. Quy trình tinh chế gồm bảy bước, phải được thực hiện trong hệ thống khép kín và chân không, dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ thuật.

Gạo Của Ta là điểm gặp gỡ giữa hai trái tim trân trọng giá trị hạt gạo Việt: Phương Mỹ Chi và Simply - Ảnh: DNCC

Việc khai thác lớp màng cám để sản xuất dầu gạo lứt là một hướng phát triển sản phẩm từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp trong nước. Dầu gạo lứt Simply là minh chứng cho hành trình không ngừng nỗ lực và khai mở những giá trị mới từ hạt gạo Việt.

Từ góc nhìn của Phương Mỹ Chi, hạt gạo là chất liệu để kể câu chuyện về quê hương qua âm nhạc. Với Simply, đó là sự trân trọng để phát triển những giá trị mới từ hạt gạo - sản phẩm dầu gạo lứt "made in Việt Nam".