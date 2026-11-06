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MV 'Gạo Của Ta' và dấu ấn văn hóa Việt trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Sau album Made in Vietnam, Phương Mỹ Chi, DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh tiếp tục hợp tác trong MV Gạo Của Ta. Sản phẩm kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu văn hóa Việt, kể câu chuyện về hạt gạo và những ước mơ được nuôi dưỡng từ quê hương.

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Trên trang cá nhân, DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh chia sẻ hành trình của hạt gạo song hành cùng lịch sử quê hương, nuôi dưỡng bao thế hệ người Việt - Ảnh: DNCC

Theo dữ liệu Social Trend trong giai đoạn từ 9-10 đến 30-10, MV Gạo Của Ta đạt hơn 5 triệu lượt xem trên YouTube và gần 300.000 lượt tương tác. Ca khúc cũng sẽ được biểu diễn tại đại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi ở Hà Nội ngày 7-11 tới.

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Mỗi "mảnh ghép" đều phát huy tối đa thế mạnh, giúp MV "Gạo Của Ta" lôi cuốn khán giả từ âm nhạc đến hình ảnh - Ảnh: DNCC

Ê-kíp kết hợp thế mạnh âm nhạc và hình ảnh

MV mở đầu bằng câu hò quen thuộc với phong cách biểu diễn của Phương Mỹ Chi, gợi lại màu sắc dân gian từng gắn với giọng ca này. Trên nền chất liệu truyền thống, DTAP xây dựng cấu trúc âm nhạc đương đại, đan xen những đoạn hát giàu tính tự sự, phần rap và hook "Made in Vietnam".

Sự chuyển đổi giữa lối hát dân gian và rap tạo thêm sắc thái cho ca khúc, đồng thời mở rộng cách biểu đạt của Phương Mỹ Chi mà vẫn giữ nét riêng trong giọng hát.

Sự đồng điệu giữa âm nhạc và hình ảnh tiếp tục được thể hiện qua cách đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và DTAP xây dựng mạch kể xuyên suốt MV với cảnh sắc đồng quê, ký ức tuổi thơ đến những phân đoạn giàu tính tưởng tượng.

Các không gian được kết nối để mở rộng câu chuyện từ đời sống thường nhật đến những lớp nghĩa văn hóa, lịch sử. Hình ảnh không chỉ minh họa cho ca khúc mà còn góp phần truyền tải thông điệp về hành trình của hạt gạo Việt, sự trưởng thành và khát vọng của con người.

Làm mới cách kể chuyện từ chất liệu văn hóa lâu đời

Thay vì chọn một chủ đề xa lạ, ê-kíp khai thác hình ảnh hạt gạo vốn gần gũi với người Việt, đặt trong cách kể mới để tiếp cận khán giả trẻ, trong đó có thế hệ Gen Z. Những thảo luận và nội dung hưởng ứng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh hạt gạo đã gợi nhắc nhiều người về quê hương, cội nguồn và những giá trị làm nên bản sắc Việt.

Câu hát "Hạt gạo ta nuôi lên bao mơ ước cao thật cao" gắn hành trình trưởng thành của nhân vật Phương Mỹ Chi và nhóm bạn trong MV với thông điệp về những ước mơ được nuôi dưỡng từ điều bình dị. Qua đó, hạt gạo không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong đời sống mà còn trở thành hình ảnh gợi nhắc quê hương, cội nguồn và bản sắc văn hóa.

MV cũng tạo ra những nội dung hưởng ứng trên mạng xã hội. Một số khán giả trẻ thực hiện video dance cover, trong khi trào lưu "để lại tên ở trên đời" được cộng đồng mạng sử dụng để thể hiện sự đồng cảm với thông điệp ca khúc theo cách riêng.

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MV 'Gạo Của Ta' tạo sức hút, lan tỏa mạnh mẽ trên các diễn đàn và chuyên trang mạng xã hội - Ảnh: DNCC

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Không chỉ thu hút khán giả, MV còn nhận được sự quan tâm, đưa tin từ các kênh truyền thông chính thống - Ảnh: DNCC

Sức lan tỏa của MV bước ra khỏi cộng đồng người hâm mộ Phương Mỹ Chi, mở rộng đến nhiều nhóm khán giả, củng cố sức hút cho một sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu văn hóa Việt bằng ngôn ngữ đương đại.

MV Gạo Của Ta cũng là dịp để thương hiệu Dầu gạo lứt Simply và Phương Mỹ Chi cùng truyền tải thông điệp trân trọng hạt gạo Việt, hướng đến việc phát huy giá trị của nguyên liệu quen thuộc này.

Đại diện nhãn hàng Dầu gạo lứt Simply cho biết: "Simply mong muốn tiếp nối hành trình nâng cao giá trị của nguyên liệu quen thuộc này bằng việc phát triển những dưỡng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe tim mạch trong lớp màng cám gạo lứt, từ đó tạo nên dầu gạo lứt Simply, sản phẩm 100% made in Việt Nam, có nguyên liệu từ những cánh đồng lúa Việt Nam trù phú".

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Không ít khán giả đu trend phát sinh từ "Gạo Của Ta" trên mạng xã hội - Ảnh: DNCC

Thông qua sự đồng hành với MV, thương hiệu gửi lời tri ân đến hạt gạo quê nhà, đồng thời gắn câu chuyện về nguyên liệu nông nghiệp Việt với sản phẩm tiêu dùng trong nước.

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V.T.K
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    Chủ đề: Phương Mỹ Chi Simply

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