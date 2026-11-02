Phương Mỹ Chi chạm cảm xúc người trẻ với MV 'Gạo Của Ta'

Với MV "Gạo của ta", Phương Mỹ Chi tôn vinh giá trị hạt gạo Việt và khơi gợi cách thể hiện niềm tự hào này. - Ảnh: hình chụp từ MV

Không chỉ khơi gợi niềm tự hào về hạt gạo Việt, sản phẩm âm nhạc còn chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả trẻ khi gợi nhắc về quê hương, gia đình, hành trình trưởng thành và những giá trị đã âm thầm nuôi dưỡng ước mơ của họ.

Từ hạt gạo nhỏ bé đến biểu tượng niềm tự hào

Sau khi ra mắt, "Gạo Của Ta" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Một trong những cảm xúc được nhắc đến nhiều nhất là sự trân trọng dành cho hạt gạo Việt Nam và những giá trị gắn liền với quê hương.

Nhiều người chia sẻ rằng MV khiến họ nhìn lại hạt gạo theo một góc nhìn khác. Không chỉ là lương thực quen thuộc trong mỗi bữa cơm, hạt gạo còn gắn với ký ức, lao động và những câu chuyện đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt.

Từ những người trẻ đang sinh sống trong nước đến khán giả xa quê hay khán giả quốc tế, nhiều người đều bày tỏ sự đồng cảm với cách Phương Mỹ Chi và DTAP đưa một hình ảnh bình dị trở thành biểu tượng của niềm tự hào Việt Nam.

Qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, những hình ảnh quen thuộc được kể lại theo cách gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Từ đó, hạt gạo không chỉ là một nguyên liệu của đời sống thường ngày, mà còn trở thành hình ảnh gợi nhắc về quê hương và những điều đã góp phần làm nên mỗi con người Việt Nam.

Qua "Gạo Của Ta", Phương Mỹ Chi khẳng định bước tiến mới trong việc kết hợp nhạc đương đại với chất liệu truyền thống nhưng vẫn giữ trọn sự gắn kết với nguồn cội - Ảnh: hình chụp từ MV

Không chỉ tạo thảo luận về hạt gạo Việt, "Gạo Của Ta" còn khơi gợi những chia sẻ về quê hương, gia đình và ký ức tuổi thơ.

Nhiều khán giả xa quê cho biết họ nhớ lại những cánh đồng lúa, những ngày theo chân ông bà ra đồng hay những bữa cơm gia đình khi xem MV. Với họ, những hình ảnh đồng quê và câu hò dân gian không chỉ gợi nhớ một vùng đất, mà còn gợi nhớ những người thân yêu cùng những khoảng thời gian đã đi qua.

Phương Mỹ Chi đưa những hình ảnh quen thuộc gắn bó với đời sống người Việt vào MV - Ảnh: hình chụp từ MV

Đáng chú ý, sự đồng cảm không chỉ đến từ những người đã rời quê hương. Nhiều người trẻ cũng nhìn thấy trong MV cảm giác được trở về với những điều thân thuộc giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại. Những ký ức giản dị ấy trở thành nguồn động viên để họ tiếp tục hành trình của riêng mình.

Câu chuyện trưởng thành từ những điều thân thuộc

Nếu hạt gạo là hình ảnh xuyên suốt của MV, thì hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi cũng mở ra một tầng ý nghĩa khác cho "Gạo Của Ta".

Trong cuộc sống hiện đại, người trẻ thường đứng giữa nhiều kỳ vọng và áp lực trên hành trình phát triển bản thân. Đôi khi, điều giúp họ vững vàng không phải những điều lớn lao, mà chính là những điểm tựa quen thuộc như gia đình, quê hương hay những giá trị được vun đắp từ thuở nhỏ.

Ở góc nhìn đó, câu chuyện của Phương Mỹ Chi trở nên gần gũi với nhiều khán giả trẻ. Từ cô bé gắn với những làn điệu dân ca đến một nghệ sĩ trẻ đang từng bước tìm kiếm tiếng nói riêng, nữ ca sĩ cho thấy việc trưởng thành không đồng nghĩa với việc rời xa những điều đã nuôi dưỡng mình.

Hình ảnh những em bé lớn lên từ cánh đồng, lan tỏa niềm tự hào về giá trị hạt gạo theo những cách khác nhau cũng chạm đến cảm xúc nhiều người trẻ - Ảnh: hình chụp từ MV

Thông qua dự án hợp tác cùng thương hiệu Simply, "Gạo Của Ta" không chỉ kể câu chuyện về hạt gạo Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi, mà còn mở ra một góc nhìn mới về những giá trị mà hạt gạo vẫn đang tiếp tục mang lại trong đời sống hôm nay.

Với Simply, mong muốn ấy được thể hiện bằng hành trình không ngừng khám phá và phát huy giá trị của hạt gạo Việt. Với nguồn nguyên liệu từ những cánh đồng lúa Việt Nam trù phú kết hợp với công nghệ hiện đại, dầu gạo lứt Simply được trích ly từ lớp màng cám quý giá của hạt gạo - nơi chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Được ươm mầm nuôi dưỡng từ hạt gạo Việt, dầu gạo lứt Simply 100% made in Việt Nam là minh chứng cho hành trình khai mở giá trị của hạt gạo bằng công nghệ và sự nỗ lực không ngừng, góp phần vào hành trình vươn mình của hạt gạo Việt.

Qua góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ, "Gạo Của Ta" không chỉ gợi nhắc mỗi người về nơi mình bắt đầu, mà còn truyền thêm động lực để người trẻ tiếp tục theo đuổi ước mơ, đồng thời trân trọng những giá trị đã âm thầm nuôi dưỡng mình trên hành trình trưởng thành.