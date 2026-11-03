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Phường Hải Châu lập lại trật tự vỉa hè, sắp xếp sinh kế cho người dân

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BÌNH PHÚ -T.D.V
BÌNH PHÚ -T.D.V
BÌNH PHÚ -T.D.V

Sau hơn 6 tháng triển khai Kế hoạch 109 của UBND TP Đà Nẵng, phường Hải Châu đã hoàn thành kẻ vạch vỉa hè trên 40 tuyến đường đủ điều kiện. Đồng thời, địa phương vận động hàng trăm hộ dân tháo dỡ vật dụng lấn chiếm, triển khai các phương án sắp xếp hoạt động buôn bán.

Phường Hải Châu lập lại trật tự vỉa hè, sắp xếp sinh kế cho người dân - Ảnh 1.

Ra quân lập lại trật tự vỉa hè tại phường Hải Châu, Đà Nẵng - Ảnh: MINH QUANG

Kẻ vạch vỉa hè trên 40 tuyến đường

Một trong những kết quả cụ thể trong quá trình lập lại trật tự đô thị tại phường Hải Châu là việc phân định không gian vỉa hè dành cho người đi bộ và khu vực đỗ xe máy.

Theo báo cáo sơ kết của UBND phường Hải Châu, đến nay, địa phương đã triển khai kẻ vạch trên 40 tuyến đường đủ điều kiện, với tổng chiều dài 53.437m. Cùng với đó, địa phương sơn hình xe máy tại khu vực vỉa hè được bố trí làm nơi đỗ xe. Đến nay, việc kẻ vạch vỉa hè và sơn hình xe máy đã hoàn thành trên cả 40/40 tuyến đường.

Đáng chú ý, phường còn bổ sung 661 hình xe máy tại các vị trí đỗ xe trên 16 tuyến đường đã được kẻ vạch trong năm 2025, nhằm tăng khả năng nhận diện và hướng dẫn người dân sắp xếp phương tiện đúng quy định.

Ông Tăng Tấn Phong, một hộ kinh doanh tại phường Hải Châu, nhìn nhận sau khi các lực lượng chức năng tổ chức ra quân vận động, người dân đã có ý thức hơn. Nhiều hộ tự giác tháo dỡ mái che, bạt quay, di dời hàng hóa, cây cảnh, bảng hiệu và vật dụng lấn chiếm vỉa hè.

"Thành phố lập lại trật tự, chúng tôi thấy ai cũng đồng tình chấp hành, tạo lối đi cho du khách nên cũng làm theo. Nhà tôi cũng tháo cái bạt quay lắp đặt sai quy định để không gây mất mỹ quan đô thị", ông Phong nói.

Phường Hải Châu lập lại trật tự vỉa hè, sắp xếp sinh kế cho người dân - Ảnh 2.

Phường Hải Châu đã tổ chức 4 đợt ra quân nạo vét bùn trên 22 tuyến đường trước mùa mưa - Ảnh: MINH QUANG

Sắp xếp sinh kế cho người dân

Theo UBND phường Hải Châu, địa phương đã ra quân xử lý theo hình thức cuốn chiếu trên toàn bộ 117 tuyến đường chính. Bên cạnh đó, phường cũng chú trọng giải quyết sinh kế cho các hộ buôn bán nhỏ lẻ.

Ông Văn Minh Quang, Phó giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu, cho biết qua rà soát ban đầu vào tháng 4-2026, phường ghi nhận 594 hộ mưu sinh phụ thuộc hoàn toàn vào vỉa hè, không có mặt bằng cố định.

"Đến nay có 146 trường hợp chuyển đổi ngành nghề, 60 trường hợp thuê mặt bằng cố định mới. Đối với 364 hộ, phường sắp xếp buôn bán sát tường nhà, giảm số lượng bàn ghế, bảo đảm lối đi cho người đi bộ", ông Quang cho biết.

Song song với việc sắp xếp, tuyên truyền và vận động, phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng ghi nhận 6.725 trường hợp được kiểm tra, nhắc nhở, gửi thông báo cam kết không vi phạm; vận động 839 trường hợp ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị.

Trong lĩnh vực giao thông, Công an phường Hải Châu cho biết đã lập biên bản xử lý 690 trường hợp vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt 563,8 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND phường Hải Châu nhìn nhận đến nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè từng bước được kiểm soát, vệ sinh môi trường ngày càng cải thiện, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên. Thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì kết quả đã đạt được.

Đồng thời, địa phương nghiên cứu phương án sử dụng các khu đất công, khu vực công cộng phù hợp để bố trí điểm kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và nhu cầu sinh kế của người dân.

Xóa 5 điểm tập kết rác, nạo vét bùn trên 22 tuyến đường

Cùng với việc lập lại trật tự vỉa hè, phường Hải Châu triển khai nhiều giải pháp cải thiện vệ sinh môi trường, xử lý các điểm tập kết rác gây cản trở lối đi bộ. Đến nay, địa phương đã phối hợp xóa bỏ 5 điểm tập kết rác cố định tại K288 Hùng Vương, số 8 Phan Châu Trinh, số 92 Thái Phiên, khu vực cầu Xuân Diệu và số 75 đường 3-2.

Phường đã tổ chức 4 đợt ra quân nạo vét bùn trên 22 tuyến đường trước mùa mưa, qua đó khơi thông gần 500 cửa thu nước, hố ga, góp phần hạn chế ngập úng cục bộ trong mùa mưa bão.

Phường Hải Châu lập lại trật tự vỉa hè, sắp xếp sinh kế cho người dân - Ảnh 3.Đà Nẵng công bố, ra mắt Đảng bộ quân sự đầu tiên trực thuộc cấp phường xã

Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu - đảng bộ quân sự cấp phường đầu tiên ở Đà Nẵng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu nhanh chóng ổn định, tổ chức thi hành nhiệm vụ theo phân công.

BÌNH PHÚ -T.D.V
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    Chủ đề: lập lại trật tự vỉa hè Phường Hải Châu sắp xếp sinh kế TP Đà Nẵng trật tự vỉa hè

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