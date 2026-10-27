Phường Bình Dương mở điểm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu cắt băng khánh thành mô hình điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi phường Bình Dương - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Dương - cho biết người cao tuổi là vốn quý của gia đình và xã hội, là những người đã dành nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Do đó, chăm lo cho người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi phường đã xây dựng ý tưởng và tham mưu lãnh đạo địa phương thành lập mô hình "hồ sơ sức khỏe trọn đời".

Theo đó, người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe miễn phí, cấp phát thuốc, lập hồ sơ theo dõi và được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Song song đó là mô hình "an lão tại gia" nhằm tổ chức khám, chữa bệnh tại nhà cho các cụ già yếu, neo đơn, không thể đi đến cơ sở y tế khám với các thiết bị y tế, đội ngũ chuyên môn y, bác sĩ chăm sóc và điều trị.

Những mô hình này đã góp phần giúp người cao tuổi chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, giảm những lo toan, vất vả cho gia đình, thêm tự tin trong cuộc sống.

Tại điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi phường Bình Dương, người dân được chăm sóc sức khỏe miễn phí, cấp phát thuốc, lập hồ sơ theo dõi và được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cũng từ thực tế đó, ông Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh việc xây dựng một địa điểm để người cao tuổi được quan tâm chăm sóc sức khỏe, giao lưu, sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau là rất cần thiết.

Mô hình điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng người cao tuổi phường Bình Dương là nơi kết nối giữa chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng tình đoàn kết giữa những người cao tuổi trên địa bàn.

Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi phường Bình Dương còn là nơi để người cao tuổi được quan tâm chăm sóc sức khỏe, giao lưu, sinh hoạt và chia sẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dịp này, Hội Người cao tuổi TP.HCM đã trao tặng công trình máy đo huyết áp cho Hội Người cao tuổi phường Bình Dương, góp phần hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi được theo dõi huyết áp và quan tâm đến sức khỏe thường xuyên hơn tại mô hình.

Ban tổ chức chương trình cũng đã trao tặng 40 phần quà đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mong muốn góp phần động viên, chia sẻ và mang đến niềm vui cho các cụ, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường, cùng các linh mục - Ảnh: QUANG ĐỊNH Cùng ngày, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến thăm Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - cùng các linh mục. Dự cùng đoàn có Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Lâm Đình Thắng, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hoàng Ân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo phận Phú Cường và các chức sắc, đồng bào Công giáo trong việc đồng hành cùng chính quyền, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM gửi lời chúc sức khỏe Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, mong Giáo phận tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển bền vững.